Ciencia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pradales remarca la relevancia de la divulgación científica como herramienta para construir "libertad y cohesión social"

El lehendakari ha asistido en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián al 25 aniversario del Donostia International Physics Center.
El Lehendakari asiste en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián al 25 aniversario del Donostia International Physics Center REMITIDA / HANDOUT por JOSE IGNACIO UNANUE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/12/2025
El lehendakari en el teatro Victoria Eugenia. Foto: EP-Jose Ignacio Unanue
Euskaraz irakurri: Pradalesek dibulgazio zientifikoaren garrantzia azpimarratzen du, "askatasuna eta kohesio soziala" eraikitzeko tresna gisa
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha remarcado la relevancia de una sociedad "científicamente informada" y de la divulgación científica como "herramienta para construir libertad, confianza y cohesión social".

Pradales ha participado en el acto que se ha celebrado en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián para celebrar el 25 aniversario del Donostia International Physics Center (DIPC), en el que también ha intervenido el presidente del DIPC, Pedro Miguel Etxenike. Asimismo, han asistido el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias.

En su intervención, el mandatario vasco ha destacado que "vivimos una época de ebullición científica y tecnológica derivada de la revolución" del siglo XIX y "celebramos los 25 años del nacimiento y éxito del DIPC, nuestro opus magnum de la excelencia científica vasca". "Una obra colectiva que, bajo la magistral batuta de su fundador y presidente, Pedro Miguel Etxenike, ha situado a Donostia como ciudad de ciencia, y a Euskadi en la vanguardia mundial de la física y sus disciplinas afines", ha subrayado.

El lehendakari ha abogado por "continuar cultivando y apoyando permanentemente nuestro ecosistema científico-tecnológico", al tiempo que ha resaltado que el éxito de proyectos como el DIPC "no debe llevarnos a caer en el triunfalismo". Al contrario, "debe inspirarnos e interpelarnos para redoblar las apuestas que nos han traído hasta aquí, aprendiendo también de los errores", ha opinado.

Imanol Pradales Ciencia Donostia-San Sebastián Sociedad

Te puede interesar

Cargar más