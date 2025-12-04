Pradales remarca la relevancia de la divulgación científica como herramienta para construir "libertad y cohesión social"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha remarcado la relevancia de una sociedad "científicamente informada" y de la divulgación científica como "herramienta para construir libertad, confianza y cohesión social".

Pradales ha participado en el acto que se ha celebrado en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián para celebrar el 25 aniversario del Donostia International Physics Center (DIPC), en el que también ha intervenido el presidente del DIPC, Pedro Miguel Etxenike. Asimismo, han asistido el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias.

En su intervención, el mandatario vasco ha destacado que "vivimos una época de ebullición científica y tecnológica derivada de la revolución" del siglo XIX y "celebramos los 25 años del nacimiento y éxito del DIPC, nuestro opus magnum de la excelencia científica vasca". "Una obra colectiva que, bajo la magistral batuta de su fundador y presidente, Pedro Miguel Etxenike, ha situado a Donostia como ciudad de ciencia, y a Euskadi en la vanguardia mundial de la física y sus disciplinas afines", ha subrayado.

El lehendakari ha abogado por "continuar cultivando y apoyando permanentemente nuestro ecosistema científico-tecnológico", al tiempo que ha resaltado que el éxito de proyectos como el DIPC "no debe llevarnos a caer en el triunfalismo". Al contrario, "debe inspirarnos e interpelarnos para redoblar las apuestas que nos han traído hasta aquí, aprendiendo también de los errores", ha opinado.

