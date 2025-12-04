Zientzia
Pradalesek dibulgazio zientifikoaren garrantzia azpimarratu du, "askatasuna eta kohesio soziala" eraikitzeko tresna gisa

Lehendakaria Donostiako Victoria Eugenia Antzokian izan da, Donostia International Physics Centerren 25. urteurrenean.

Lehendakaria Victoria Eugenia antzokian. Argazkia: EP-Jose Ignacio Unanue
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak nabarmendu du "zientifikoki informatuta" dagoen gizarteak eta zientzia-dibulgazioak duten garrantzia, "askatasuna, konfiantza eta gizarte-kohesioa eraikitzeko tresna gisa".

Pradalesek Donostia International Physics Centerren (DIPC) 25. urteurrena ospatzeko Donostiako Victoria Eugenia Antzokian egin den ekitaldian parte hartu du, eta Pedro Miguel Etxenike DIPCko presidenteak ere parte hartu du. Horiekin batera izan dira Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua eta Juan Ignacio Perez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua.

Bere hitzaldian, lehendakariak azpimarratu du "XIX. mendeko iraultzaren ondoriozko irakite zientifiko eta teknologikoko garaia" bizi dugula, eta "DIPC, euskal bikaintasun zientifikoaren gure opus magnum-a, sortu zenetik 25 urte bete direla ospatzen” dela. "Lan kolektibo horrek, Pedro Miguel Etxenike fundatzaile eta presidentearen gidaritzapean, Donostia zientziaren hiri gisa kokatu du, eta Euskadi fisikaren eta antzeko diziplinen munduko abangoardian", azpimarratu du.

Lehendakariak "gure ekosistema zientifiko-teknologikoa etengabe lantzen eta babesten jarraitzearen" alde egin du, eta nabarmendu du DIPC bezalako proiektuen arrakastak ez gaituela "triunfalismoan erortzera eraman behar". Aitzitik, "inspiratu eta interpelatu egin behar gaitu honaino ekarri gaituzten apustuak areagotzeko, akatsetatik ere ikasiz", adierazi du.

