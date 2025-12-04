Pradalesek dibulgazio zientifikoaren garrantzia azpimarratu du, "askatasuna eta kohesio soziala" eraikitzeko tresna gisa
Lehendakaria Donostiako Victoria Eugenia Antzokian izan da, Donostia International Physics Centerren 25. urteurrenean.
Imanol Pradales lehendakariak nabarmendu du "zientifikoki informatuta" dagoen gizarteak eta zientzia-dibulgazioak duten garrantzia, "askatasuna, konfiantza eta gizarte-kohesioa eraikitzeko tresna gisa".
Pradalesek Donostia International Physics Centerren (DIPC) 25. urteurrena ospatzeko Donostiako Victoria Eugenia Antzokian egin den ekitaldian parte hartu du, eta Pedro Miguel Etxenike DIPCko presidenteak ere parte hartu du. Horiekin batera izan dira Mikel Jauregi Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua eta Juan Ignacio Perez Iglesias Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburua.
Bere hitzaldian, lehendakariak azpimarratu du "XIX. mendeko iraultzaren ondoriozko irakite zientifiko eta teknologikoko garaia" bizi dugula, eta "DIPC, euskal bikaintasun zientifikoaren gure opus magnum-a, sortu zenetik 25 urte bete direla ospatzen” dela. "Lan kolektibo horrek, Pedro Miguel Etxenike fundatzaile eta presidentearen gidaritzapean, Donostia zientziaren hiri gisa kokatu du, eta Euskadi fisikaren eta antzeko diziplinen munduko abangoardian", azpimarratu du.
Lehendakariak "gure ekosistema zientifiko-teknologikoa etengabe lantzen eta babesten jarraitzearen" alde egin du, eta nabarmendu du DIPC bezalako proiektuen arrakastak ez gaituela "triunfalismoan erortzera eraman behar". Aitzitik, "inspiratu eta interpelatu egin behar gaitu honaino ekarri gaituzten apustuak areagotzeko, akatsetatik ere ikasiz", adierazi du.
Zure interesekoa izan daiteke
Agustindarren eraikin zaharretik kanporatutako pertsona migratzaile asko kale gorrian utzi dituztela salatu dute Donostian
Goizean Martuteneko Agustindarren eraikin zaharretik 100 pertsona migratzaile baino gehiago kaleratu ostean, haiei laguntzen aritu den harrera sareak manifestazioa egin du arratsaldean Donostian, Egiako epaitegietatik abiatuta. Salatu dute asko eta asko kale gorrian utzi dituztela, bazterkeria egoeran, eta dagoeneko 400 pertsona inguru daudela kalean Donostian.
Enplegu publikoa eskuratzeko euskara eskakizuna, Konstituzionalerako bidean
Eusko Jaurlaritzak kezkaz hartu du EAEko Auzitegi Nagusiak legearen konstituzionaltasunaz galdetzeko aukera mahaiaren gainean jartzea, euskara administrazio publikoan normalizatzeko markoa bera zalantzan jartzen duen erabakia dela iritzita. Fiskaltza, ordea, ados dago Auzitegi Konstituzionalari kontsulta egitearekin.
Israelek 2026ko Eurovision jaialdian parte hartuko du eta, ondorioz, Espainia, Irlanda eta Herbehereak ez dira egongo
Irratidifusioaren Europar Batasunaren batzar orokorrak errefusatu egin du Israelek jaialdian parte hartzeari buruz bozkatzea, eta RTVEk erretiratzea erabaki du.
Nafarroako erregeen estatuak Iruñeko Sarasate pasealekutik lekualdatzen hasi dira
Ostiral honetan amaituko da lehenengo hiru eskulturen lekualdatzea. Takonera parkean birkokatu baino lehen, udal biltegi batera eramango dira oinarriak berreraikitzeko.
Hernanik tasa bat kobratuko die txotx denboraldira joango diren autobus antolatuei
Autobusek Ibaiondoko industrialdean aparkatu beharko dute nahitaez, eta 100 eurorainoko tasa ordaindu.
Arabako Foru Aldundiak uste du gurasoek abandonatutako 30 adingabe atzerritar daudela bere tutoretzapean
Asteazkenean, Polizia Nazionalak bikote bat atxilotu zuen Bilbon, bi seme-alaba adingabe abandonatzeagatik. Administrazioen arabera, adingabeak legez sartzen dira Estatuan gurasoekin, eta horiek babesgabetasun-egoeran uzten dituzte, azkenean Aldundiek babes ditzaten.
Kataluniak dio Collserolan hildako basurde gehienek negatibo ematen dutela Afrikako txerri-izurritean
Ordeig kontseilariak esan du "ia ziur" dagoela gaitza giza faktoreagatik sartu dela AP-7tik edo beste komunikazio bide batetik. "Datozen egunetan jakingo dugu; ez da basurde kutsatu baten bidez sartu, giza faktorea izan da", gaineratu du.
Gutxienez bost kilometroko auto-ilarak AP-8an, Zaldibarren, Bilborako noranzkoan, istripu baten ondorioz
Istripua izan da AP-8ko 80. kilometroan, Zaldibar parean, Bilborako noranzkoan, eta errei bat itxita behar izan dute. Ondorioz, auto-ilara luzeak sortu dira, bost kilometrorainokoak.
Martuteneko eskola zaharra hustu dute
Polizia-operatiboa 09:10ean iritsi da, eta ingurua hesitu dute. Megafonia bidez abisatu dute, agenteak barrura sartu eta lau pertsona identifikatu dituzte. Edozein kasutan, eraikin horretan bizi ziren 111 lagunetatik ia denak beren kabuz atera dira azken ordu eta egunetan.