EHU revela que la cerveza sin gluten puede provocar malestar digestivo

Tras analizar 60 muestras de cervezas con y sin gluten, los investigadores han dado con las moléculas que pueden causar hinchazón, gases o dolor abdominal en personas sensibles.
Euskaraz irakurri: EHUk jakinarazi du glutenik gabeko garagardoak digestio-ondoeza eragin dezakeela
Agencias | EITB

El grupo de investigación GLUTEN3S de Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) ha identificado la presencia de compuestos que pueden generar síntomas digestivos en personas sensibles en cervezas sin gluten elaboradas a partir de cebada.

Tras analizar 60 muestras de cervezas con y sin gluten, los investigadores han dado con los fructanos y las proteínas inhibidoras de amilasa/tripsina (ATI), moléculas que a pesar de sus efectos prebióticos beneficiosos, pueden causar hinchazón, gases o dolor abdominal en personas sensibles.

La Universidad ha explicado que estos resultados podrían ser la razón de por qué algunas personas celíacas siguen experimentando malestar incluso cuando optan por productos sin gluten.

El autor del artículo y miembro de GLUTEN3S, Jonatan Miranda, ha anunciado la apertura de una nueva vía de explicación de estos síntomas.

Desde GLUTEN3S han propuesto la aplicación de un etiquetado complementario que permita identificar cervezas bajas en estos compuestos.

