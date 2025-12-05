Glutenik gabeko garagardoak digestio-ondoeza eragin dezakeela jakinarazi du EHUk
Glutena duten eta glutena ez duten 60 garagardo lagin aztertu ondoren, pertsona batzuengan hantura, gasak edo sabeleko mina eragin dezaketen molekulak aurkitu dituzte ikertzaileek.
Garagarretik abiatuta, glutenik gabeko garagardoek pertsona batzuengan digestio-sintomak sor ditzaketen konposatuak identifikatu ditu Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) GLUTEN3S ikerketa-taldeak
Glutena duten eta glutena ez duten 60 garagardo lagin aztertu ondoren, amilasa/tripsina (ATI) inhibitzen duten fruktanoak eta proteinak aurkitu dituzte ikertzaileek. Molekula horiek, efektu prebiotiko onuragarriak izan arren, hantura, gasak edo sabeleko mina eragin diezaiekete pertsona batzuei.
Unibertsitateak azaldu duenez, zeliakoak diren pertsona batzuek ondoeza izateko arrazoia izan daiteke hori, glutenik gabeko produktuak aukeratzen dituztenean ere.
Ikerketa horrek, bide berri bat irekiko du sintoma horiek azaltzeko, artikuluaren egile eta GLUTEN3Sko kide Jonatan Mirandak azpimarratu duenez.
Testuinguru horretan, etiketa osagarri bat sortzea proposatu du EHUko ikerketa taldeak, konposatu horietan garagardo baxuak identifikatzeko helburuarekin.
Joseba Novoa, Ertzaintzak zauritutako Realako jarraitzailearen senarra: "Tiroen egileari aurpegia jartzera nator"
Novoa epaitegietan egon da, polizia operatiboan parte hartu zuten sei ertzainek — lau inputatu gisa eta bi lekuko moduan — instrukzio epailearen aurrean deklaratu duten bitartean. Izan ere, Amaia Zabarte zauritu zuen ertzaina epaitu dute gaur.
Eusko Jaurlaritzak "frankismoa arintzen duten mitoak desegiteko" ekitaldia antolatu du gazteekin
Exekutiboa Alemaniako elkarte memorialista batekin elkarlanean ari da "faxismoaren eta nazismoaren zentzugabekeriaz" kontzientziatzeko egitasmo batean.
Euskal gizartea nahiko zoriontsua da, etxebizitzak kezkatzen du eta ez zaio politika asko interesatzen
Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak ostiral honetan argitaratutako 87. Euskal Soziometrotik ateratako ondorio nagusiak dira.
Lau euskal herritarretik batek oporretan bidaiatzeari uko egiten dio arrazoi ekonomikoengatik
Gau bateko edo biko irteerak ohikoak izaten jarraitzen dute Euskadiko bi pertsonatik batentzat, batez ere 18 eta 49 urte bitarteko herritarren artean.
Hiru zulo berri ireki ditu itsas denboraleak Ondarretako pasealekuan
Leku horretan, konponketa lanak egiten ari ziren oraindik, azaroko denboraleak eragin zituen kalteak tarteko, eta egunotako olatu handiek indarrez jo dute berriro pasealekua.
Agustindarren eraikin zaharretik kanporatutako pertsona migratzaile asko kale gorrian utzi dituztela salatu dute Donostian
Goizean Martuteneko Agustindarren eraikin zaharretik 100 pertsona migratzaile baino gehiago kaleratu ostean, haiei laguntzen aritu den harrera sareak manifestazioa egin du arratsaldean Donostian, Egiako epaitegietatik abiatuta. Salatu dute asko eta asko kale gorrian utzi dituztela, bazterkeria egoeran, eta dagoeneko 400 pertsona inguru daudela kalean Donostian.
Pradalesek dibulgazio zientifikoaren garrantzia azpimarratu du, "askatasuna eta kohesio soziala" eraikitzeko tresna gisa
Lehendakaria Donostiako Victoria Eugenia Antzokian izan da, Donostia International Physics Centerren 25. urteurrenean.
Enplegu publikoa eskuratzeko euskara eskakizuna, Konstituzionalerako bidean
Eusko Jaurlaritzak kezkaz hartu du EAEko Auzitegi Nagusiak legearen konstituzionaltasunaz galdetzeko aukera mahaiaren gainean jartzea, euskara administrazio publikoan normalizatzeko markoa bera zalantzan jartzen duen erabakia dela iritzita. Fiskaltza, ordea, ados dago Auzitegi Konstituzionalari kontsulta egitearekin.
Israelek 2026ko Eurovision jaialdian parte hartuko du eta, ondorioz, Espainia, Irlanda eta Herbehereak ez dira egongo
Irratidifusioaren Europar Batasunaren batzar orokorrak errefusatu egin du Israelek jaialdian parte hartzeari buruz bozkatzea, eta RTVEk erretiratzea erabaki du.