Glutenik gabeko garagardoak digestio-ondoeza eragin dezakeela jakinarazi du EHUk

Glutena duten eta glutena ez duten 60 garagardo lagin aztertu ondoren, pertsona batzuengan hantura, gasak edo sabeleko mina eragin dezaketen molekulak aurkitu dituzte ikertzaileek.

Agentziak | EITB

Garagarretik abiatuta, glutenik gabeko garagardoek pertsona batzuengan digestio-sintomak sor ditzaketen konposatuak identifikatu ditu Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) GLUTEN3S ikerketa-taldeak

Glutena duten eta glutena ez duten 60 garagardo lagin aztertu ondoren, amilasa/tripsina (ATI) inhibitzen duten fruktanoak eta proteinak aurkitu dituzte ikertzaileek. Molekula horiek, efektu prebiotiko onuragarriak izan arren, hantura, gasak edo sabeleko mina eragin diezaiekete pertsona batzuei.

Unibertsitateak azaldu duenez, zeliakoak diren pertsona batzuek ondoeza izateko arrazoia izan daiteke hori, glutenik gabeko produktuak aukeratzen dituztenean ere.

Ikerketa horrek, bide berri bat irekiko du sintoma horiek azaltzeko, artikuluaren egile eta GLUTEN3Sko kide Jonatan Mirandak azpimarratu duenez.

Testuinguru horretan, etiketa osagarri bat sortzea proposatu du EHUko ikerketa taldeak, konposatu horietan garagardo baxuak identifikatzeko helburuarekin.

