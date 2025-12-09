Amplio dispositivo de seguridad en Bilbao ante el choque Athletic-PSG

La Ertzaintza volverá a blindar Bilbao este miércoles para el partido de la Champions que enfrentará al Athletic y el París Saint-Germain en San Mamés a partir de las 21:00 horas. El Departamento de Seguridad ofrecerá más detalles del dispositivo durante las próximas horas.

El partido ha sido calificado de alto riesgo ya que se prevé la asistencia de más de 2500 aficionados del PSG. Además, la Ertzaintza, en constante comunicación con las fuerzas y cuerpos de seguridad francesas, no descarta la llegada de grupos ultras procedentes de otros puntos del Estado galo.

Por su parte, el club ya ha avanzado que la puerta 20 permanecerá cerrada, al encontrarse en el perímetro de seguridad destinado a la afición visitante, y que la consigna funcionará con un dispositivo especial.

El acceso al estadio será el habitual en partidos europeos, para separar la entrada al campo de las aficiones, organizado en el sentido de las agujas del reloj, manteniendo cortes y recorridos conocidos por la afición. Los contenedores de basura del entorno también se retirarán esta misma noche.

El objetivo será evitar que se repitan altercados como los ocurridos en 2011 en la calle Doctor Areilza, protagonizados por ultras del París Saint-Germain, donde hubo heridos y desperfectos en el mobiliario urbano, negocios y terrazas de los bares de la villa.