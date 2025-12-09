Partido de la Champions
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Amplio dispositivo de seguridad en Bilbao ante el choque Athletic-PSG

El Athletic recibe este miércoles en San Mamés al París Saint-Germain, en un partido de la Champions calificado de alto riesgo. Se prevé la asistencia de más de 2500 aficionados del PSG, y la Ertzaintza no descarta la llegada de grupos ultras procedentes de otros puntos de Francia.
Imagen de San Mamés. Foto: Orain
Imagen de San Mamés. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Segurtasun dispositibo zabala Bilbon Athletic-PSG partidaren aurrean
author image

EITB

Última actualización

La Ertzaintza volverá a blindar Bilbao este miércoles para el partido de la Champions que enfrentará al Athletic y el París Saint-Germain en San Mamés a partir de las 21:00 horas. El Departamento de Seguridad ofrecerá más detalles del dispositivo durante las próximas horas.

El partido ha sido calificado de alto riesgo ya que se prevé la asistencia de más de 2500 aficionados del PSG. Además, la Ertzaintza, en constante comunicación con las fuerzas y cuerpos de seguridad francesas, no descarta la llegada de grupos ultras procedentes de otros puntos del Estado galo.

Por su parte, el club ya ha avanzado que la puerta 20 permanecerá cerrada, al encontrarse en el perímetro de seguridad destinado a la afición visitante, y que la consigna funcionará con un dispositivo especial.

El acceso al estadio será el habitual en partidos europeos, para separar la entrada al campo de las aficiones, organizado en el sentido de las agujas del reloj, manteniendo cortes y recorridos conocidos por la afición. Los contenedores de basura del entorno también se retirarán esta misma noche.

El objetivo será evitar que se repitan altercados como los ocurridos en 2011 en la calle Doctor Areilza, protagonizados por ultras del París Saint-Germain, donde hubo heridos y desperfectos en el mobiliario urbano, negocios y terrazas de los bares de la villa.

Una marea rojiblanca llena la explanada de acceso a San Mamés, puntual a la cita de la Champions League
Bilbao Sociedad

Te puede interesar

Miguel Ángel Montes, alcalde de Iruña de Oca, tras el terremoto que ha afectado a la localidad y parte de Álava.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Miguel Ángel Montes, alcalde de Iruña de Oca: "No ha habido daños personales ni materiales, está todo bajo control"

Pasada la medianoche, un terremoto de magnitud 4 en la escala de Richter con epicentro en Iruña de Oca ha sacudido Álava. Según ha informado el mismo alcalde de la localidad, Miguel Ángel Montes, no ha habido ningún tipo de daños en la localidad. Además, el alcalde ha transmitido calma, a la espera de recibir los informes y conclusiones de los expertos del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava.

Cargar más