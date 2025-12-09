CHAMPIONS

Segurtasun dispositibo handia zabalduko dute Bilbon Athletic-PSG partidaren atarian

Athleticek Paris Saint-Germain hartuko du asteazken honetan San Mamesen, arrisku handiko Txapeldunen Ligako partida batean. Aurreikuspenen arabera, PSGko 2.500 zale baino gehiago bertaratuko dira, eta Ertzaintzak ez du baztertzen Frantziako beste puntu batzuetatik talde ultrak etortzea.

San Mameseko irudia. Argazkia: Orain
EITB

Segurtasun dispositibo zabala prestatu du Ertzaintzak asteazken honetarako Bilbon, Athleticek eta Paris Saint-Germainek 21:00etatik aurrera San Mamesen jokatuko duten Txapeldunen Ligako partidaren atarian. 

Datozen orduetan operatibo horri buruzko xehetasun gehiago eskainiko ditu Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak. 

Arrisku handiko partidatzat jo dute biharkoa, PSGko 2.500 zale baino gehiago bertaratuko direla aurreikusi baitute. Gainera, Ertzaintzak, Frantziako segurtasun indar eta kidegoekin etengabe harremanetan, ez du baztertzen Frantziako beste toki batzuetatik ultra taldeak etortzea.

Bestalde, klubak aurreratu du 20. atea itxita egongo dela, bisitarientzako segurtasun-perimetroan baitago, eta kontsignak gailu berezi batekin funtzionatuko duela.

Estadiorako sarbidea ohikoa izango da Championseko partidetan, zelaiko sarrera zaletasunetatik bereizteko, erlojuaren orratzen noranzkoan antolatuta, zaleek ezagutzen dituzten mozketak eta ibilbideak mantenduz.

Helburua 2011n Areilza doktorearen kalean izandako istiluak saihestea izango da. Paris Saint-Germaineko ultrak izan ziren protagonistak, hiriko altzarietan, negozioetan eta tabernetako terrazetan kalteak eraginez. Gainera, hainbat pertsona ere zauritu ziren. 

