Segurtasun dispositibo handia zabalduko dute Bilbon Athletic-PSG partidaren atarian
Athleticek Paris Saint-Germain hartuko du asteazken honetan San Mamesen, arrisku handiko Txapeldunen Ligako partida batean. Aurreikuspenen arabera, PSGko 2.500 zale baino gehiago bertaratuko dira, eta Ertzaintzak ez du baztertzen Frantziako beste puntu batzuetatik talde ultrak etortzea.
Segurtasun dispositibo zabala prestatu du Ertzaintzak asteazken honetarako Bilbon, Athleticek eta Paris Saint-Germainek 21:00etatik aurrera San Mamesen jokatuko duten Txapeldunen Ligako partidaren atarian.
Datozen orduetan operatibo horri buruzko xehetasun gehiago eskainiko ditu Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak.
Arrisku handiko partidatzat jo dute biharkoa, PSGko 2.500 zale baino gehiago bertaratuko direla aurreikusi baitute. Gainera, Ertzaintzak, Frantziako segurtasun indar eta kidegoekin etengabe harremanetan, ez du baztertzen Frantziako beste toki batzuetatik ultra taldeak etortzea.
Bestalde, klubak aurreratu du 20. atea itxita egongo dela, bisitarientzako segurtasun-perimetroan baitago, eta kontsignak gailu berezi batekin funtzionatuko duela.
Estadiorako sarbidea ohikoa izango da Championseko partidetan, zelaiko sarrera zaletasunetatik bereizteko, erlojuaren orratzen noranzkoan antolatuta, zaleek ezagutzen dituzten mozketak eta ibilbideak mantenduz.
Helburua 2011n Areilza doktorearen kalean izandako istiluak saihestea izango da. Paris Saint-Germaineko ultrak izan ziren protagonistak, hiriko altzarietan, negozioetan eta tabernetako terrazetan kalteak eraginez. Gainera, hainbat pertsona ere zauritu ziren.
Emakume bat atxilotu dute Barajasko aireportuan, sabel faltsuan bi kilo kokaina ezkutatuta zeramatzala
Azaroaren 26an nazioarteko hegaldia egin eta Madrilera iritsi zen emakumea. Ohiko kontrol batean, agenteei emakumearen erantzunak susmagarriak iruditu zitzaizkien. Emakumeak, azkenean, protesi faltsua kendu zuen, eta ezkutuan zeraman droga agerian utzi.
Gasteizko Askabide klinikaren aurrean elkarretaratzea egin zuten 21 pertsonak absolbitu egin dituzte
Abortuaren aurkako elkarretaratzeetan parte hartu zuten pertsonak absolbitu egin ditu Gasteizko Zigor Arloko 1 zenbakiko Epaitegiak, koakzio deliturik egin ez zelakoan, ez zutelako sekula "indarkeriaz jokatu" biktima posibleen aurka.
Gizon batek bikotekidea hil du, Bartzelonan
Krimena goizalde honetan jazo da, Hospitalet de Llobregaten. Biktimarekin batera bizi zen etxebizitzan bertan atxilotu dute gizona.
Biriatuko ordainlekua itxita egongo da gaur gauean, A-63 errepideko obrak direla eta
21:00etan itxiko dute, eta bihar, asteazkena, berriro zabalduko dute, 06:00etan. AP-8tik Lapurdirako noranzkoan doazen ibilgailu eta kamioiak Irunen atera beharko dira.
Bizkaiko bizilagun bat hil da eta zazpi senide zauritu, Biescasen izandako istripu batean
Istripua 14:15ak aldera gertatu da, N-260a errepidean. Familiako batzuk zihoazen auto batek aurrez aurre jo du kontrako noranzkoan zihoan beste batekin, eta atzetik zihoazen beste familiako kide batzuen autoak lehenengoaren aurka talka egin du.
Segurtasun-kamerek Arabako lurrikara grabatu dute
Arabako errepideetako segurtasun kamerek bart gaueko lurrikararen unea grabatu dute. Lurrikara laburra izan den arren, bibrazioa ikus daiteke.
Gizon bat atxilotu dute Gernikan, bikotekide ohia jipoitu, aizkora batekin mehatxatu eta ordu luzez atxikitzeagatik
50 urteko gizonaren aurkako urruntze agindua zeukan indarrean, emakume horren aurkako tratu txarren beste kasu batengatik. Erasotzailea espetxeratzeko agindua eman du udalerriko Guardiako Epaitegiak.
Miguel Angel Montes, Iruña Okako alkatea: "Ez da kalte pertsonalik ezta materialik izan, dena kontrolpean dago"
Gauerdia pasata, Iruña Okan epizentroa duen 4 graduko lurrikara batek Araba astindu du. Miguel Angel Montes alkateak berak adierazi duenez, ez da inolako kalterik izan herrian. Gainera, alkateak lasaitasuna helarazi du, Eusko Jaurlaritzako eta Arabako Foru Aldundiko adituen txostenak eta ondorioak jasotzeko zain.
Gutxienez lau pertsona hil dira Tenerife hegoaldean, itsas kolpe baten ondorioz
Gainera, desagertuta jarraitzen du oraindik pertsona batek, eta bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute.