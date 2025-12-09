Drogas
Detenida en Barajas por ocultar dos kilos de cocaína haciéndose pasar por embarazada

Detenida en Barajas por ocultar dos kilos de cocaína haciéndose pasar por embarazada
18:00 - 20:00
La mujer embarazada. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Barajasen, bi kilo kokaina ezkutatzeagatik, haurdun dagoelakoan

Los hechos tuvieron lugar el 26 de noviembre, cuando la mujer llegó a Madrid procedente de un vuelo internacional. En un control rutinario, los agentes sospecharon de las respuestas de la mujer, que finalmente se quitó la prótesis falsa.

