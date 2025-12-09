Drogak
Emakume bat atxilotu dute Barajasko aireportuan sabel faltsu batean bi kilo kokaina ezkutatzeagatik

Detenida en Barajas por ocultar dos kilos de cocaína haciéndose pasar por embarazada
18:00 - 20:00
Haurdun dagoen emakumea. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Azaroaren 26an gertatu zen, emakumea nazioarteko hegaldi batetik Madrilera iritsi zenean. Ohiko kontrol batean, agenteei emakumearen erantzunak susmagarriak iruditu zitzaizkien. Emakumeak, azkenean, protesi faltsua kendu zuen ezkutuan zeraman droga agerian utziz.

