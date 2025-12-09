La primera es que si se ha producido cerca de la superficie se deba al colapso de una gran cavidad, ya que esta es una zona kárstica con infinidad de cuevas. Según la segunda, si el hipocentro del terremoto se sitúa a unos 5 kilómetros de profundidad, la causa puede ser el movimiento de la enorme bolsa de sal que existe en el subsuelo de Álava.