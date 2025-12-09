GATIBU

Un grupo de estudiantes de EHU fabrica una guitarra para Gatibu

Un grupo de profesores y alumnos de la Escuela de Ingeniería de Bilbao de EHU ha hecho una guitarra para el guitarrista de Gatibu, Haimar Arejita, para que actúe con ella en su último concierto el 13 de diciembre. La idea surgió en el Jaialdi de Boise, al coincidir Gatibu y Estitxu Garai, vicerrectora de EHU.

