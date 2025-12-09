EHUko ikasle talde batek gitarra bat egin dio Gatiburi
EHUko Bilboko Ingeniaritza eskolako irakasle eta ikasle talde batek gitarra bat egin dio Haimar Arejita Gatiburen gitarra-jotzaileari, abenduaren 13an, azken kontzertuan jo dezan. Udako gau batean, Boiseko Euskal Jaialdian sortu zen ideia; izan ere, orduko hartan Gatibuk eta Estitxu Garai EHUko errektoreordeak bat egin zuten.
Zure interesekoa izan daiteke
Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, taberna bateko langile bati sexu-erasoa egitea egotzita
Iturrien arabera, emakumea bi bezerori establezimendua itxiko zela jakinaraztera terrazara irten zenean, haietako batek parteak ukitu zizkion irmotasunez eta komentario zakarra egin zion.
Arabako lurrikararen jatorriari buruzko hainbat hipotesi dituzte adituek
Lehenengo hipotesia da lurrikara azaleratik gertu gertatu bada, barrunbe handi bat kolapsatu delako izan dela; izan ere, eremu karstikoa da, eta haitzulo ugari ditu. Bigarrenaren arabera, beriz, lurrikararen hipozentroa 5 kilometroko sakoneran badago, Arabako lurpean dagoen gatz poltsa handiaren mugimenduak eragin zezakeen lurraren mugimendua.
Segurtasun dispositibo handia zabalduko dute Bilbon Athletic-PSG partidaren atarian
Athleticek Paris Saint-Germain hartuko du asteazken honetan San Mamesen, arrisku handiko Txapeldunen Ligako partida batean. Aurreikuspenen arabera, PSGko 2.500 zale baino gehiago bertaratuko dira, eta Ertzaintzak ez du baztertzen Frantziako beste puntu batzuetatik talde ultrak etortzea.
Emakume bat atxilotu dute Barajasko aireportuan, sabel faltsuan bi kilo kokaina ezkutatuta zeramatzala
Azaroaren 26an nazioarteko hegaldia egin eta Madrilera iritsi zen emakumea. Ohiko kontrol batean, agenteei emakumearen erantzunak susmagarriak iruditu zitzaizkien. Emakumeak, azkenean, protesi faltsua kendu zuen, eta ezkutuan zeraman droga agerian utzi.
Gasteizko Askabide klinikaren aurrean elkarretaratzea egin zuten 21 pertsonak absolbitu egin dituzte
Abortuaren aurkako elkarretaratzeetan parte hartu zuten pertsonak absolbitu egin ditu Gasteizko Zigor Arloko 1 zenbakiko Epaitegiak, koakzio deliturik egin ez zelakoan, ez zutelako sekula "indarkeriaz jokatu" biktima posibleen aurka.
Gizon batek bikotekidea hil du, Bartzelonan
Krimena goizalde honetan jazo da, Hospitalet de Llobregaten. Biktimarekin batera bizi zen etxebizitzan bertan atxilotu dute gizona.
Biriatuko ordainlekua itxita egongo da gaur gauean, A-63 errepideko obrak direla eta
21:00etan itxiko dute, eta bihar, asteazkena, berriro zabalduko dute, 06:00etan. AP-8tik Lapurdirako noranzkoan doazen ibilgailu eta kamioiak Irunen atera beharko dira.
Bizkaiko bizilagun bat hil da eta zazpi senide zauritu, Biescasen izandako istripu batean
Istripua 14:15ak aldera gertatu da, N-260a errepidean. Familiako batzuk zihoazen auto batek aurrez aurre jo du kontrako noranzkoan zihoan beste batekin, eta atzetik zihoazen beste familiako kide batzuen autoak lehenengoaren aurka talka egin du.
Segurtasun-kamerek Arabako lurrikara grabatu dute
Arabako errepideetako segurtasun kamerek bart gaueko lurrikararen unea grabatu dute. Lurrikara laburra izan den arren, bibrazioa ikus daiteke.