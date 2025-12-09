GATIBU
EHUko ikasle talde batek gitarra bat egin dio Gatiburi

18:00 - 20:00
Agentziak | EITB

EHUko Bilboko Ingeniaritza eskolako irakasle eta ikasle talde batek gitarra bat egin dio Haimar Arejita Gatiburen gitarra-jotzaileari, abenduaren 13an, azken kontzertuan jo dezan. Udako gau batean, Boiseko Euskal Jaialdian sortu zen ideia; izan ere, orduko hartan Gatibuk eta Estitxu Garai EHUko errektoreordeak bat egin zuten. 

