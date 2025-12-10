Derechos humanos
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Premio René Cassin reconoce el compromiso con las víctimas palestinas de la relatora de la ONU Francesca Albanese

Albanese no ha podido estar presente por problemas de agenda, por lo que el galardón lo han recogido en su nombre miembros del jurado.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Rene Cassin Sariak Francesca Albanese NBEko kontalariak Palestinako biktimekin duen konpromisoa aitortu du
author image

EITB

Última actualización

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha presidido este miércoles en Bilbao la entrega del Premio René Cassin 2025, que este año reconoce la trayectoria de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados y primera mujer en ejercer esta responsabilidad durante dos mandatos consecutivos.

El acto ha reunido a numerosas autoridades, representantes de entidades sociales y profesionales del ámbito de los derechos humanos. Albanese no ha podido estar presente por problemas de agenda, por lo que lo han recogido en su nombre miembros del jurado con su presidenta a la cabeza, la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón.

Antes de la entrega del premio, han proyectado un vídeo donde la propia Albanese ha agradecido el reconocimiento, y ha enfatizado que la situación de Palestina evidencia cómo la ocupación prolongada, el apartheid y las políticas sistemáticas de violencia constituyen un genocidio, “un hecho documentado y confirmado por informes internacionales”. En ese contexto, ha subrayado que “no podemos permanecer como espectadores”, ya que “la ley internacional exige que los Estados prevengan, detengan y sancionen estos crímenes”.

Por su parte, San José ha puesto en valor la labor de Albanese al documentar vulneraciones, denunciar la impunidad y exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Ha reivindicado asimismo que "la defensa de la dignidad humana nunca ha sido cómoda, pero siempre es necesaria", y ha reclamado la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que se ha referido como "el pacto ético más ambicioso que ha suscrito la humanidad".

Derechos humanos Bilbao Gobierno Vasco Palestina Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Ertzaintza realiza controles desde la mañana en Biriatu y Zarautz para frenar a los aficionados ultras del PSG que vienen sin entrada

La Ertzaintza ha realizado desde primera hora de la mañana controles en Biriatu y Zarautz con motivo del partido que el Athletic disputa contra la París-Saint Germain. El objetivo es evitar que lleguen a Bilbao los ultras que vienen sin entrada. Los agentes han parado al menos dos autobuses y numerosos coches con matrícula francesa y se han incautado de palos y bengalas. 

Iñigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataforma
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Plataforma Palestinarekin Elkartasuna denuncia "represión" contra los participantes en las protestas contra Israel y apoyo a Palestina

El portavoz de este colectivo, Iñigo Rodríguez, ha trasladado el apoyo de su colectivo a estas personas, varias de ellas sancionadas con multas y otras involucradas en acciones judiciales a raíz de su presunta participación en actos de este tipo realizados en la pasada Vuelta a España y el Festival de Cine de San Sebastián.
Cargar más