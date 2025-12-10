El Premio René Cassin reconoce el compromiso con las víctimas palestinas de la relatora de la ONU Francesca Albanese

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha presidido este miércoles en Bilbao la entrega del Premio René Cassin 2025, que este año reconoce la trayectoria de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados y primera mujer en ejercer esta responsabilidad durante dos mandatos consecutivos.

El acto ha reunido a numerosas autoridades, representantes de entidades sociales y profesionales del ámbito de los derechos humanos. Albanese no ha podido estar presente por problemas de agenda, por lo que lo han recogido en su nombre miembros del jurado con su presidenta a la cabeza, la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón.

Antes de la entrega del premio, han proyectado un vídeo donde la propia Albanese ha agradecido el reconocimiento, y ha enfatizado que la situación de Palestina evidencia cómo la ocupación prolongada, el apartheid y las políticas sistemáticas de violencia constituyen un genocidio, “un hecho documentado y confirmado por informes internacionales”. En ese contexto, ha subrayado que “no podemos permanecer como espectadores”, ya que “la ley internacional exige que los Estados prevengan, detengan y sancionen estos crímenes”.

Por su parte, San José ha puesto en valor la labor de Albanese al documentar vulneraciones, denunciar la impunidad y exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Ha reivindicado asimismo que "la defensa de la dignidad humana nunca ha sido cómoda, pero siempre es necesaria", y ha reclamado la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que se ha referido como "el pacto ético más ambicioso que ha suscrito la humanidad".