Rene Cassin Sariak Francesca Albanese NBEko kontalariak Palestinako biktimekin duen konpromisoa aitortu du

Albanesek ezin izan du saria zuzenean jaso, agenda arazoengatik, eta epaimahaikideek bere izenean jaso dute aitortza.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideetako sailburua izan da asteazken honetan, Bilbon, Rene Cassin 2025 saria emateko ekitaldian. Aurten, Francesca Albanese Nazio Batuen Erakundeak Okupatutako Lurralde Palestinarretarako duen errelatore bereziaren ibilbidea goraipatu du sari horrek.

Ekitaldian hainbat agintari, gizarte-erakundeetako ordezkariak eta giza eskubideen arloko profesionalak bildu dira. Albanese ezin izan da bertan egon agenda arazoak direla eta. Hala, epaimahaiko kideek bere izenean jaso dute, presidentea buru zutela, Giza Eskubide, Memoria eta Bizikidetzako sailburuorde Arritxu Marañon.

San Josek Albaneseren lana goraipatu du, urraketak dokumentatu, zigorgabetasuna salatu eta Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioa bete dadila eskatu baitu. Era berean, aldarrikatu du "giza duintasunaren defentsa ez dela inoiz erosoa izan, baina beti dela beharrezkoa", eta Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren indarraldia eskatu du, "gizateriak sinatu duen anbizio handieneko itun etikotzat" jo baitu.

Saria eman aurretik, bideo bat proiektatu dute, non Albanesek berak eskerrak eman dituen, eta nabarmendu du Palestinaren egoerak agerian uzten duela okupazio luzea, apartheida eta indarkeria politika sistematikoak genozidioa direla, "nazioarteko txostenek dokumentatu eta berretsi dutenez". Testuinguru horretan, azpimarratu du jendarteak ezin duela “ikusle gisa” jarraitu; izan ere, "nazioarteko legeak Estatuek krimen horiek prebenitzea, geldiaraztea eta zigortzea eskatzen du".

Giza eskubideak Bilbo Eusko Jaurlaritza Palestina Gizartea

18:00 - 20:00
