Los aficionados del Athletic se acercan a San Mames en ambiente festivo

Su pareja, el presunto autor de la agresión, fue detenido y posteriormente puesto en libertad. Tras fallecer la mujer en el hospital a consecuencia de la brutal paliza, este miércoles a la mañana el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sueca ha dictado una orden de detención por riesgo de fuga, y se ha vuelto a detener al agresor.