Los aficionados del Athletic se acercan a San Mames en ambiente festivo

18:00 - 20:00
Los aficionados del Athletic camino a San Mamés
Euskaraz irakurri: Athleticeko zaleek festa-giroan egin dute San Mameserako bidea
EITB

Antes del partido que enfrenta al Athletic y al Paris Saint Germain, los aficionados han llegado al estadio de San Mamés separados pero en ambiente festivo. En todo el recorrido realizado por los athleticzales no han faltado los gritos y las canciones para animar a los jugadores rojiblancos.

La Ertzaintza realiza controles desde la mañana en Biriatu y Zarautz para frenar a los aficionados ultras del PSG que vienen sin entrada

La Ertzaintza ha realizado desde primera hora de la mañana controles en Biriatu y Zarautz con motivo del partido que el Athletic disputa contra la París-Saint Germain. El objetivo es evitar que lleguen a Bilbao los ultras que vienen sin entrada. Los agentes han parado al menos dos autobuses y numerosos coches con matrícula francesa y se han incautado de palos y bengalas. 

Iñigo Rodriguez Palestinarekin elkartasuna plataforma
La Plataforma Palestinarekin Elkartasuna denuncia "represión" contra los participantes en las protestas contra Israel y apoyo a Palestina

El portavoz de este colectivo, Iñigo Rodríguez, ha trasladado el apoyo de su colectivo a estas personas, varias de ellas sancionadas con multas y otras involucradas en acciones judiciales a raíz de su presunta participación en actos de este tipo realizados en la pasada Vuelta a España y el Festival de Cine de San Sebastián.
