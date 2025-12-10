Athleticeko zaleek festa-giroan egin dute San Mameserako bidea
Athletic eta Paris Saint Germain taldeen arteko partida hasi baino lehen, zaleak bereizita iritsi dira San Mames estadiora, baina jai giroan. Athleticeko zaleek egindako ibilbidean ez dira falta izan jokalari zuri-gorriak animatzeko oihuak eta abestiak.
Zure interesekoa izan daiteke
Rene Cassin Sariak Francesca Albanese NBEko kontalariak Palestinako biktimekin duen konpromisoa aitortu du
Albanesek ezin izan du saria zuzenean jaso, agenda arazoengatik, eta epaimahaikideek bere izenean jaso dute aitortza.
Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatu dio federazioekin lan egin dezala kirolarientzat “aseguru onuragarriagoak” aurkitzeko
PPk aseguruen kontrataziorako plataforma bat sortzea proposatu du. EH Bilduk, berriz, kiroleko osasun-arreta Osakidetzaren ardura izan dadila eskatu du. Bi proposamenak atzera bota dituzte.
Osakidetzak maskara erabiltzea eta txertatzea gomendatzen du, gripeak gora egiten jarraitzen duelako
Gripearen intzidentziari buruzko datuei begiratuta, aurreko urtekoa halako lau da aurtengo tasa: 438,87 kasu, 100.000 biztanleko. Epidemiak Gabonetako astean jo dezakeela goia aurreikusten dute.
Sarrerarik gabe datozen PSGren zale ultrak geldiarazteko kontrolak egiten dabil Ertzaintza, goizetik, Biriatun eta Zarautzen
Athleticek Paris-Saint Germain taldearen kontra duen neurketa dela eta, Ertzaintza kontrolak egiten dabil, goizetik, Biriatun eta Zarautze, Paristik datozen zaleen ibilgailuak miatzeko. Sarrerarik gabe datozen ultrak Bilbora iristea ekiditea da helburua. Gutxienez, bi autobus gelditu dituzte, eta baita Frantziako matrikuladun auto ugari ere, eta makilak eta bengalak konfiskatu dituzte.
Palestinarekin Elkartasuna plataformak Israelen aurkako protestetan parte hartu zutenen aurkako "errepresioa" salatu du
Iñigo Rodriguez plataformaren bozeramaileak babesa helarazi die pertsona horiei. Gogorarazi du horietako batzuei isunak jarri dizkietela, eta beste batzuk epaitu egingo dituztela, aurtengo Espainiako Itzulian eta Donostiako Zinemaldian egindako protestetan parte hartzeagatik.
Auto-ilarak izan dira goizean Villabonan, Irunerako noranzkoan, N-1 errepidean istripua izan da eta
Lau ibilgailuk istripua izan dute, 09:00ak jo barik zeudela, eta errepidearen ezkerreko erreia itxi behar izan dute. 7 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira, nahiz eta 09:40ak aldera amaitu diren.
Gizon batek bikotekidea hil du, jipoia eman eta ondorioz hiru egunez ZIUn egon ondoren, Catarrojan
Erasoaren ustezko egilea atxilotu egin zuten, eta asteartean epaileak aske utzi zuen kautelazko neurriekin; erabakia hartu eta ordu batzuetara hil da emakumea, zaurien ondorioz. Asteazken goiz honetan, atxilotzeko agindua eman du epaileak, ihes egiteko arriskuagatik, eta erasotzailea berriro atxilotu dute.
Arazorik gabe egin dute PSGren zaleek San Mameserainoko bidea
Athletic Cluben eta PSGren arteko Txapeldunen Ligako futbol partidaren segurtasuna bermatzeko, 600 ertzain inguru ari dira lanean Bilbon. 17:00etatik, trafikoa etenda dago San Mames, Euskalduna Zubia eta Jesusen Bihotza inguruetan.
Eskizaletasuna, Tolosaren eta Norvegiaren arteko lokarri, Mendifilm jaialdian
Eskia 1906an iritsi zen Tolosara, lan egitera etorri zen norvegiar talde batek ekarria. Kirol horrekiko zaletasuna errotuz joan zen tolosarren artean, eta bertan sortu zen Estatuko lehen eski kluba. Mendifilm jaialdian estreinatu den Tras la huella Noruega filmak bi herriek urteetan zehar izandako loturaz dihardu.