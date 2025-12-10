ATHLETIC-PSG
Gorde
Athleticeko zaleek festa-giroan egin dute San Mameserako bidea

18:00 - 20:00
Athleticeko zaleak San Mamesera bidean
author image

EITB

Azken eguneratzea

Athletic eta Paris Saint Germain taldeen arteko partida hasi baino lehen, zaleak bereizita iritsi dira San Mames estadiora, baina jai giroan. Athleticeko zaleek egindako ibilbidean ez dira falta izan jokalari zuri-gorriak animatzeko oihuak eta abestiak.

Bilbo Bizkaia Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Sarrerarik gabe datozen PSGren zale ultrak geldiarazteko kontrolak egiten dabil Ertzaintza, goizetik, Biriatun eta Zarautzen

Athleticek Paris-Saint Germain taldearen kontra duen neurketa dela eta, Ertzaintza kontrolak egiten dabil, goizetik, Biriatun eta Zarautze, Paristik datozen zaleen ibilgailuak miatzeko. Sarrerarik gabe datozen ultrak Bilbora iristea ekiditea da helburua. Gutxienez, bi autobus gelditu dituzte, eta baita Frantziako matrikuladun auto ugari ere, eta makilak eta bengalak konfiskatu dituzte.

