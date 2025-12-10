Patrullas de la Ertzaintza vigilan la frontera y las entradas a Bilbao para detectar radicales del PSG
600 ertzainas velarán por la seguridad en Bilbao y el entorno de San Mamés por el partido de la Champions League que enfrentará al Athletic Club y PSG en el entorno de San Mamés, Puente Euskalduna y Sagrado Corazón. Se espera que alrededor de 2500 aficionados franceses acudan a Bilbao con entrada para disfrutar del encuentro.
Alrededor de 600 agentes de la Ertzaintza de todas las unidades velarán este miércoles por la seguridad en el partido entre el Athletic Club y el París Saint-Germain, correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeones, que se disputará en el estadio de San Mamés. Además, trabajará en coordinación y colaboración, en todo momento, con la Policía Municipal.
El dispositivo está en marcha desde este martes y se incrementará gradualmente hasta después de la finalización del encuentro.
Asimismo, en una entrevista en Radio Vitoria, el consejero vasco de Seguridad Bingen Zupiria Zupiria ha explicado que desde la noche de ayer patrullas de la Ertzaintza vigilan la frontera y los accesos a Bilbao para identificar a radicales del PSG que acudan al partido de hoy en San Mamés.
"El PSG es un equipo que tiene su fama, algunos de sus aficionados no son ejemplares como se vio en experiencias como la de Bilbao en 2011 o Anoeta el año pasado", ha recordado.
"El problema puede estar en los aficionados que aparezcan sin entrada con la intención de montar lío y el riesgo aparece cuando se encuentran aficiones de forma improvisada", ha concluido.
2500 aficionados
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, se espera que alrededor de 2500 aficionados franceses acudan a Bilbao con entrada para disfrutar del encuentro.
La afición visitante accederá a San Mamés por un vallado de seguridad que abarcará el recorrido entre la esquina entre las calles Felipe Serrate y Sabino Arana hasta el acceso al estadio. Esta valla servirá para garantizar un espacio de seguridad en el acceso de esa afición al estadio.
Los seguidores del París Saint-Germain tendrán, como es habitual en partidos de la UEFA, un punto de encuentro desde donde se acercarán en una marcha organizada y custodiada por la Ertzaintza, al campo. El lugar de encuentro será alrededor de las 18:15 horas en las inmediaciones del Museo Guggenheim Bilbao.
La Ertzaintza, tras mantener contactos con la Asociación de Hostelería de Bizkaia, ha recomendado a los establecimientos no utilizar vidrio.
Cortes de tráfico desde las 17:00 horas
Además, la celebración de este partido provocará cortes de tráfico en el entorno de San Mamés, Puente Euskalduna y Sagrado Corazón, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao.
En concreto, los cortes se darán desde las 17:00 horas en Sabino Arana, entre la plaza Sagrado Corazón y Avenida Zunzunegui. Se permitirá la salida de vehículos por alameda Urquijo hacia Avenida Zunzunegui.
Desde las 18:00 horas, aproximadamente, habrá cortes de tráfico por el recorrido de la afición visitante en: Alameda Mazarredo (Puppy), Plaza Euskadi, calle Ramón Rubial, Abandoibarra, Puente Euskalduna, plaza Sagrado Corazón y Gran Vía, hasta María Díaz de Haro.
A partir de las 19:00 horas se producirán los cortes y desvíos habituales en el entorno del campo de fútbol. Los cortes se mantendrán hasta las 21:00 horas, aproximadamente, una vez completada la entrada al campo. Tras la finalización del partido se realizarán los cortes habituales de dispositivo de salida durante 45 minutos, aproximadamente. El horario y zonas de corte podrán variar por motivos de seguridad.
