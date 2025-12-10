600 ertzain baino gehiago izango dira gaur Athletic-PSG partidaren segurtasuna bermatzen
Athletic Cluben eta PSGren arteko Txapeldunen Ligako futbol partidaren ondorioz, 17:00etatik aurrera trafikoa etengo da San Mames, Euskalduna Zubia eta Jesusen Bihotza inguruetan.
600 ertzain inguru izango dira gaur Bilboko eta San Mames inguruko segurtasuna zaintzen, Athletic Cluben eta Paris Saint-Germainen arteko partidaren harira, San Mames futbol zelaian izango den Txapeldunen Ligako seigarren jardunaldian, hain zuzen ere.
Segurtasun-dispositiboa astearte honetatik dago martxan, eta pixkanaka zabalduz joango da, partida hasi ordurako.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, Frantziako 2500 zale inguru Bilbora etortzea espero da.
Bisitariak segurtasun hesitik sartuko dira San Mamesera, Felipe Serrate eta Sabino Arana kaleen arteko izkinaren eta estadioaren sarreraren artean.
Paris Saint-Germain taldearen jarraitzaileek, UEFAko partidetan ohikoa den bezala, topagune bat izango dute, eta bertatik Ertzaintzak antolatutako eta zaindutako martxa batean, zelaira hurbilduko dira. Topagunea 18:15 inguruan izango da, Guggenheim Bilbao Museoaren inguruetan.
Bizkaiko Ostalaritza Elkartearekin adostuta, beirarik ez erabiltzea gomendatu die Ertzaintzak tabernei.
Trafiko mozketak 17:00etatik aurrera
Gainera, San Mames, Euskalduna Zubia eta Jesusen Bihotza inguruetan zirkulazioa itxiko da, Bilboko Udalak jakinarazi duenez.
Zehazki, trafiko-itxierak 17:00etatik aurrera izango dira Sabino Aranan, Jesusen Bihotza plazaren eta Zunzunegi etorbidearen artean. Ibilgailuak Urkixo zumarkaletik irten ahal izango dira Zunzunegi etorbiderantz.
18:00etatik aurrera, gutxi gorabehera, trafiko etenak izango dira bisitarien ibilbidean zehar: Mazarredo zumarkalea (Puppy), Euskadi plaza, Ramon Rubial kalea, Abandoibarra, Euskalduna zubia, Jesusen Bihotza plaza eta Kale Nagusia, Maria Diaz de Haroraino.
19:00etatik aurrera, ohiko mozketak eta desbideratzeak egingo dira futbol-zelaiaren inguruan. 21:00ak arte mantenduko dira, gutxi gorabehera, zelaiaren sarrera amaitu ondoren. Partida amaitu ondoren, ohiko irteera-dispositiboak 45 minutuz moztuko dira, gutxi gorabehera. Ordutegia eta ebaketa-eremuak aldatu ahal izango dira segurtasun-arrazoiengatik.
