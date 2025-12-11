JUZGADO DE TOLOSA
El juez archiva de nuevo el caso del joven Xuhar Pazos y califica las lesiones como "fortuitas"

El joven de Villabona resultó gravemente herido en un ojo, por un proyectil  foam de la Ertzaintza, en unos altercados en los Carnavales de Tolosa en 2024.  El auto señala que el uso de material antidisturbios fué "necesario, proporcionado y acorde a los protoclos vigentes".

xuhar pazos
Xuhar Pazos, el pasado mes de noviembre ante el Juzgado de Tolosa . Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Xuhar Pazosen kasua artxibatu egin du epaileak, ertzainen "jarduera proportzionala" izan zela argudiatuta
author image

EITB

Última actualización

El Juzgado de Instrucción número 1 de Tolosa ha archivado por segunda vez la causa contra dos ertzainas por el uso de material antidisturbios en los Carnavales de esta localidad guipuzcoana de 2024, hechos en los que resultó gravemente herido en un ojo por un proyectil de foam el joven de Villabona Xuhar Pazos.

El juzgado tolosarra ha dictado auto de sobreseimiento libre por los hechos ocurridos el pasado año, por los que se investigaba a dos agentes de la Brigada Móvil por uso de material antidisturbios. El órgano judicial concluye que la intervención judicial "se produjo ante una agresión real, grave y continuada mediante lanzamiento de objetos contundentes contra los agentes por un grupo de individuos donde se encontraban los denunciantes".

Asimismo, apunta que el uso de material antidisturbios fue "necesario, progresivo, proporcionado y conforme a los protocolos vigentes, empleándose el medio menos lesivo posible, respetando distancias y secuencia operativa, sin que concurra imprudencia ni exceso del uso de la fuerza".

Además, las lesiones sufridas por el joven Xuhar Pazos, según el auto, se califican como "fortuitas y no imputables a una actuación negligente de los agentes".

Pazos declaró el pasado 17 de noviembre en el Juzgado de Instrucción número 1 la localidad guipuzcoana al reabrise la causa, por orden de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, procedimiento que había sido archivado.

 

