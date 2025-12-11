Xuhar Pazosen kasua artxibatu egin du epaileak, ertzainen jokabidea "beharrezkoa eta neurrizkoa" izan zela argudiatuta
Villabonako gazteak begi bateko ikusmena galdu zuen, Ertzaintzaren foam jaurtigai batek jo ondoren, Tolosako iazko inauterietan izandako istiluetan. Epaileak iritzi dio agenteek protokoloa bete zutela eta Pazosen lesioa "halabeharrezkoa" izan zela.
Xuhar Pazos gazteari zauri larriak eragiteagatik bi ertzainen aurka zabaldutako auzia bigarren aldiz artxibatu du Tolosako 1. Instrukzio Epaitegiak. Epailearen iritziz, liskarrei aurre egiteko materialaren erabilera “beharrezkoa eta neurrizkoa” izan zen, eta “protokoloak beteta” egin zen operazioa.
Tolosako Inauterietan izan ziren gertakariak, 2024ko otsailaren 12an. Taberna baten atarian gazte batzuen artean izandako liskarraren ondoren, Ertzaintza bertaratu zen eta istiluak izan ziren; foam jaurtigaiak bota zituzten agenteek, eta horietako batek begian jo zuen Xuhar.
Autoaren arabera, Ertzaintzaren parte-hartzea gazte talde batek poliziari egindako "eraso larri eta etengabekoaren ostean" izan zen, eta gazte horien artean zegoen Pazos gaztea.
Halaber, epaileak uste du liskarren aurkako materiala erabiltzea "beharrezkoa" izan zela gau hartan, eta operazioan parte hartu zuten agenteek neurriz eta protokoloak aintzat hartuta jokatu zutela.
Hala, autoak dio Pazosek jasandako lesioak "halabeharrezkoak" izan zirela eta agenteen jokabidea arduragabea izan zela esateko arrazoirik ez dagoela.
2024ko azaroan artxibatu zuen aurrenezko Tolosako Epaitegiak auzi hau, baina Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak berriro zabaltzea agindu zuen, eta orduan hartu zioten deklarazioa Pazosi.
