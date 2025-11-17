Ertzaintzak protokoloa bete zuen ikertzeko eskatu du Xuhar Pazosen defentsak
Halaber, lekuko gehiago deitzea galdegin du defentsak, 2024ko otsailean Tolosan izandako gertakarietan gertatutakoa behar bezala argitu dadin.
Xuhar Pazos Ertzaintzaren pilotakada bat jaso ondoren begi bateko ikusmena galdu zuen gazteak deklaratu du gaur Tolosako 1. Instrukzio Epaitegian, Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak auzia berriro zabaltzea agindu eta gero.
Tolosako Inauterietan izan ziren gertakariak, 2024ko otsailaren 12an. Taberna baten atarian gazte batzuen artean izandako liskarraren ondoren, Ertzaintza bertaratu zen eta istiluak izan ziren; foam jaurtigaiak bota zituzten agenteek, eta horietako batek begian jo zuen Xuhar.
20 bat minutuko deklarazioan, gazteak egun hartan bizitakoa azaldu dio epaileari. Tolosako 1. Instrukzio Epaitegiak iazko azaroan auzia artxibatzea erabaki eta gero, orain, beste epaile bat hasi da kasua aztertzen.
Epaitegiaren atarian hedabideen aurrean egindako adierazpenetan, Aiert Larrartek, Xuharren abokatuak, esan du Ertzaintzak protokoloa bete zuen argitzea eskatu dutela, eta pilotakadak nola bota zituen ikertzea. "Uste dugu ez dela altura egokian botatzen", azaldu du.
Horrez gain, auzia "epaiketa publiko batean" eztabaidatzea nahi du defentsak.
Ildo beretik, Jon Pazos, Xuharren aitak, ere uste du Ertzaintzak ez zuela protokoloa bete. Zehaztu duenez, "gerritik behera bota behar dituzte pilotakadak", baina ez zuten hala egin.
Epaitegiaren kanpoaldean, hainbat pertsona bildu dira, Xuhar gazteari elkartasuna adieraztera, 'Egia, aitortza, justizia. Bada garaia gauzak aldatzeko' goiburupean. Han izan da, besteak beste, Amaya Zabarte 2024ko martxoan Reala-PSG partidaren aurretik Ertzaintzaren foam jaurtigai batek buruan jo zuen emakumea.
Euskararen aitortza eta baliabideak eskatu dituzte Baionako Euskal Museoaren aurrean
Baionako Museoan ikusgai den Bernat Etxepareren "Linguae Vasconum primitiae" euskaraz inprimatutako lehen liburua, Parisera itzuliko dute bi hilabete pasatuta. Bere lekua hemen dagoela aldarrikatzearekin batera, euskararentzat aitortza eta baliabideak eskatu dituzte gaur Euskalgintzaren Kontseiluak eta Euskal Konfederazioak. Halaber, abenduaren 27an Bilbon izango den euskararen aldeko ekitaldian parte hartzeko deia egin dute.
Terapiako txakurrek "segurtasuna eta konfiantza" ematen diete sexu-abusuak jasan dituzten adingabeei
Hamar urte dira Bizkaian sexu-abusuen biktima izan diren adingabeek txakurrekin terapia egiteko aukera daukatela. Urtetik urtera, gainera, emaitza hobeak ematen dituela diote adituek. Hala, Euskadin lehen aldiz, epaile batek baimendu du biktima adingabe batek txakur horietako bat alboan zuela deklaratu ahal izatea.
Gizon bat atxilotu dute Angelun bikotekide ohia hiltzen saiatzeagatik
Atxilotuak igandean harrapatu zituen bere ibilgailuarekin emakumea eta haren anaia. Biktimak Baionako ospitalera eraman zituzten.
Plentzian jazarpena salatu duen irakaslearen kasua dela eta, protokoloak aktibatu berri ditu Hezkuntza Sailak
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Politiketako sailburuordeak adierazi duenez, orain arte ikastetxeak berak kudeatu ditu irakasleak aurreko urteetan ere salatutako jazarpen egoerak. Azken gertakarietan ustez inplikatuta dauden ikasleak 12 eta 13 urte bitartekoak direla baieztatu du, eta, beraz, hartu beharreko neurriek "heziketa mailakoak" izan behar dutela. EH Bilduk azalpenak eskatuko dizkio Hezkuntza Sailari, "hartu beharreko mekanismoek" huts egin ote duten jakiteko.
Gidari bat hil da N-104 errepidean, Gasteizen, bi ibilgailuk aurrez aurre talka eginda
Eguna bereziki zaila izaten ari da EAEko errepideetan, euria eta hainbat lekutan izandako istripuak direla eta.
Indarkeria matxista eta hori eusten duten sareak salatuko ditu Euskal Herriko Mugimendu Feministak azaroaren 25ean
Elkarte feministak ari dira emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguneko mobilizazioak prestatzen. Euskal Herriko Mugimendu Feministak manifestazioak deitu ditu Hego Euskal Herriko hiriburuetan 19:00etan eta Baionan 18:30ean.
Askabide klinikako gerenteak salatu du presioa etengabea zela: "Errezoak erabiltzen dituzte, astakeriak esateko"
Fiskaltzaren arabera, abortatzera joandako andreak eta klinikako langileak jazartzen zituzten, protesten bidez. Akusatuek, berriz, defendatu dute adierazpen askatasunaren barruan kokatzen direla euren ekintzak.
Uribe Kostako ikasleek babesa eman diote jazarpena jasan duen irakasleari, eta ikasketa-bidaiaren betoari irtenbidea emateko eskatu dute
Uribe Kosta institutuko DBHko 4. mailako ikasleek elkarretaratzea egin dute, ikasketa-bidaia bertan behera uztearen aurka protesta egiteko. Izan ere, ikastetxeak eskolaz kanpoko jarduera guztiak bertan behera utzi ditu, Adingabeen Fiskaltzaren aurrean salatu duten irakasle baten aurkako etengabeko jazarpenagatik.
Naroa Iturri, Askabide Klinika: "Epaiketara iristea garaipen bat da guretzat"
Naroa Iturri Askabide klinikako arduradunetako batek adierazi duenez, beraiek nahi dutena da beren kliniken inguruan segurtasun perimetro bat legez ezartzea, lasai lan egin ahal izan dezaten.