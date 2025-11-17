EPAIKETA
Ertzaintzak protokoloa bete zuen ikertzeko eskatu du Xuhar Pazosen defentsak

Halaber, lekuko gehiago deitzea galdegin du defentsak, 2024ko otsailean Tolosan izandako gertakarietan gertatutakoa behar bezala argitu dadin.

18:00 - 20:00
Tolosa, gaur.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Xuhar Pazos Ertzaintzaren pilotakada bat jaso ondoren begi bateko ikusmena galdu zuen gazteak deklaratu du gaur Tolosako 1. Instrukzio Epaitegian, Gipuzkoako Lurralde Auzitegiak auzia berriro zabaltzea agindu eta gero. 

Tolosako Inauterietan izan ziren gertakariak, 2024ko otsailaren 12an. Taberna baten atarian gazte batzuen artean izandako liskarraren ondoren, Ertzaintza bertaratu zen eta istiluak izan ziren; foam jaurtigaiak bota zituzten agenteek, eta horietako batek begian jo zuen Xuhar. 

20 bat minutuko deklarazioan, gazteak egun hartan bizitakoa azaldu dio epaileari. Tolosako 1. Instrukzio Epaitegiak iazko azaroan auzia artxibatzea erabaki eta gero, orain, beste epaile bat hasi da kasua aztertzen. 

Epaitegiaren atarian hedabideen aurrean egindako adierazpenetan, Aiert Larrartek, Xuharren abokatuak, esan du Ertzaintzak protokoloa bete zuen argitzea eskatu dutela, eta pilotakadak nola bota zituen ikertzea. "Uste dugu ez dela altura egokian botatzen", azaldu du.

Horrez gain,  auzia "epaiketa publiko batean" eztabaidatzea nahi du defentsak. 

Ildo beretik, Jon Pazos, Xuharren aitak, ere uste du Ertzaintzak ez zuela protokoloa bete. Zehaztu duenez, "gerritik behera bota behar dituzte pilotakadak", baina ez zuten hala egin. 

Epaitegiaren kanpoaldean, hainbat pertsona bildu dira, Xuhar gazteari elkartasuna adieraztera, 'Egia, aitortza, justizia. Bada garaia gauzak aldatzeko' goiburupean. Han izan da, besteak beste, Amaya Zabarte 2024ko martxoan Reala-PSG partidaren aurretik Ertzaintzaren foam jaurtigai batek buruan jo zuen emakumea. 

Tolosa Gipuzkoa Epaiketak Ertzaintza Eusko Jaurlaritza Gizartea

