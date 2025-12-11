La 76ª edición de la Feria de Santo Tomás de Bilbao acogerá en el Arenal 243 casetas y 166 puestos

La 76ª edición de la Feria de Santo Tomás de Bilbao combinará la tradición y la gastronomía con valores de sostenibilidad y solidaridad. Una cita que, como cada año, llenará el Arenal de casetas, productores y visitantes.

BBK, el Ayuntamiento de Bilbao y Bisubi Fundazioa, la fundación de cocineros y cocineras de Bizkaia, han dado a conocer este jueves los detalles de la cita con el sector agro del territorio, en la que cada año participan alrededor de 100 000 personas, según sus estimaciones.

Este 21 de diciembre, desde las 09:00 horas y hasta las 20:00 horas de la tarde, el Arenal bilbaíno y su entorno abrirán 243 casetas, de las cuales 166 estarán dedicadas a la venta directa de producto baserritarra, representando a 117 personas productoras, junto a 12 txosnas que completan la oferta gastronómica y festiva de este Santo Tomás.

Además, el proyecto BBK Klima pondrá en marcha este año una nueva dinámica participativa con recompensas que incentiven la correcta gestión de residuos y contribuyan a la eficiencia, sostenibilidad y mejora ambiental del evento.

Promoverá el reciclaje de vidrio con el objetivo de "reforzar su compromiso con la sostenibilidad", por lo que los puestos y las 12 txosnas usarán vasos reutilizables y bolsas biodegradables para reducir residuos y evitar plásticos de un solo uso.

4500 raciones de alubias solidarias

Este año, Bizkaiko Sukaldarien Bilkura Fundazioa (BISUBI) volverá a encargarse de coordinar la propuesta más solidaria del mercado de Santo Tomás y demostrar que la gastronomía puede ser una herramienta para generar cohesión social e impulsar la sostenibilidad.



Para ello, desde primera hora de la mañana, sus integrantes, voluntarios y colaboradores, cocinarán 4500 raciones de alubias de Gernika, con sus sacramentos. Para repartirlas, contarán con el apoyo de personas voluntarias de BBK y diversas entidades sociales. Las raciones solidarias podrán degustarse por 4 euros en la zona de los Tinglados.



Con la intención de que se aproveche "al máximo" la comida y evitar el desperdicio alimentario, el público podrá también adquirir raciones solidarias para llevar a casa (8 euros). Además, todo lo que sobre, se envasará y repartirá entre las personas del territorio que más lo necesiten.



Cada euro recaudado se traducirá en apoyo directo a asociaciones que trabajan por la inclusión social y el bienestar en Bizkaia. En esta ocasión, el importe íntegro se donará al Centro de Acogida Lagun Artean, la asociación para la inclusión de las personas sordas Gregorio Ybarra, Galdakaoko Boluntarioen Gizarte Elkartea, y la asociación de familias de menores transexuales Naizen.