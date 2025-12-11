Santo Tomas - Bilbo
Bilboko 76. Santo Tomas Azokak 243 etxola eta 166 postu hartuko ditu Areatzan

BBK-k antolatuta, tradizioa, elkartasuna eta jasangarritasuna batuko ditu eta 100.000 pertsona inguru biltzea espero da, 09:00etatik 20:00etara. Aurten, 4.500 babarrun anoa banatuko dira Bizkaiko Sukaldarien Bilkura Fundazioaren (Bisubi) eskutik.

2024ko Santo Tomas azoka. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bilboko 76. San Tomas Azokak tradizioa eta gastronomia iraunkortasun eta elkartasun balioekin uztartuko ditu. Hitzordu horrek, urtero bezala, etxola, ekoizle eta bisitariez beteko du Areatza.

BBK-k, Bilboko Udalak eta Bisubi Fundazioak, Bizkaiko sukaldarien fundazioak, lurraldeko nekazaritza sektorearekin duten hitzorduaren xehetasunak eman dituzte ostegun honetan. eta horien kalkuluen arabera, urtero 100.000 pertsona inguruk parte hartzen dute.

Abenduaren 21ean, 09:00etatik arratsaldeko 20:00ak arte, 243 etxola irekiko dira Bilboko Areatzan eta inguruetan. Horietatik 166 baserritar produktuak zuzenean saltzeko izango dira, 117 ekoizle ordezkatuz, San Tomas eguneko gastronomia eta jai eskaintza osatzen duten 12 txosnarekin batera.

Gainera, BBK Klima proiektuak parte hartzeko dinamika berri bat jarriko du abian aurten, hondakinen kudeaketa egokia sustatzen duten eta ekitaldiaren efizientzian, jasangarritasunean eta ingurumen hobekuntzan laguntzeko neurriekin. 

Beira birziklatzea sustatuko du, "jasangarritasunarekin duen konpromisoa indartzeko", eta, beraz, postuek eta 12 txosnek edalontzi berrerabilgarriak eta poltsa biodegradagarriak erabiliko dituzte hondakinak murrizteko eta erabilera bakarreko plastikoak saihesteko.

4.500 anoa babarrun solidario

Aurten ere, Bizkaiko Sukaldarien Bilkura Fundazioa (BISUBI) arduratuko da San Tomasetako merkatuko proposamen solidarioena koordinatzeaz, eta beste behin ere, gastronomia kohesio soziala sortzeko eta jasangarritasuna bultzatzeko tresna izan daitekeela erakutsiko da.

Horretarako, goizeko lehen ordutik, Gernikako 4.500 babarrun anoa prestatuko dituzte, sakramentu eta guzti, boluntario eta kolaboratzaileek. Horiek banatzeko, BBKko boluntarioen eta hainbat gizarte erakunderen laguntza izango dute. Elkartasunezko errazioak 4 euroren truke dastatu ahal izango dira Tingladoen gunean.

Janaria "ahalik eta gehien" aprobetxatzeko eta elikagaiak alferrik ez galtzeko, jendeak elkartasunezko errazioak etxera eramateko ere erosi ahal izango ditu, 8 eurotan. Gainera, soberan gelditzen dena ontziratu egingo da eta lurraldean gehien behar dutenen artean banatuko da. 

Bildutako euro bakoitza Bizkaian gizarteratzearen eta ongizatearen alde lan egiten duten elkarteei zuzenean laguntzeko izango da. Oraingo honetan, Lagun Artean Harrera Zentroari, Gregorio Ybarra gorrak gizarteratzeko elkarteari, Galdakaoko Boluntarioen Gizarte Elkarteari eta adingabe transen familien elkarteari emango zaie bildutako dirua.

