Justizia Aranarentzat denuncia "la impunidad de la Ertzaintza" y reivindica "el derecho a la protesta"
La plataforma Justizia Aranarentzat se ha concentrado esta mañana frente a los Juzgados de Bilbao, coincidiendo con la declaración en los juzgados del ertzaina investigado por estos hechos y que había sido retrasada en otras ocasiones.
La plataforma de solidaridad con Iker Arana, Justizia Aranarentzat, ha reclamado "acabar con la impunidad policial y ampliar el derecho a la protesta.”
Los hechos ocurrieron el pasado 3 de abril cuando, en el marco del desalojo del gaztetxe de Rekalde en Bilbao, Arana resultó herido y perdió un testículo tras recibir el impacto de una bala foam de la Ertzaintza como consecuencia de la actuación policial que se desarrolló en el lugar.
Justizia Aranarentzat se ha concentrado hoy frente a los juzgados de Bilbao para pedir justicia para Arana, bajo el lema "Poliziaren inpunitatearen aurka" (En contra de la impunidad policial).
La protesta se ha convocado coincidiendo con la declaración en los juzgados del ertzaina investigado por estos hechos y que había sido retrasada en otras ocasiones.
Con esta movilización, han querido "reclamar "justicia" para Iker Arana y subrayar la necesidad de la movilización social "para acabar con la impunidad policial y ampliar el derecho a la protesta".
En declaraciones a los medios de comunicación, el propio Iker Arana ha agradecido el apoyo de la gente que ha acudido a la concentración. "Me cuesta creer que con todos los medios y herramientas que tiene la Ertzaintza hoy en día, no hayan podido conseguir ni una prueba visual y que todas las pruebas visuales que se han conseguido han sido por parte de mi entorno. Me gustaría saber si hubiera sido al revés cómo hubieran sido las cosas", ha denunciado.
Por su parte, el miembro de la Plataforma Justizia Aranarentzat, Asier Pradera, ha reivindicado el derecho a la protesta "frente a las injusticias". "No debemos olvidar que la carga que produjo la mutilación de Iker Arana se produjo en un contexto por el desalojo del gaztetxe de Rekalde y por el hecho de haberse acercado simplemente a mostrar solidaridad por ese espacio", ha añadido.
Te puede interesar
El TSJPV anula los requisitos lingüísticos exigidos por la Administración a las subcontratas
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado parcialmente un recurso presentado por CC. OO. y ha anulado varios criterios del uso de la lengua en la administración general y entidades adheridas aprobado por el Gobierno Vasco en 2023. El tribunal argumenta que una lengua cooficial no puede tener preferencia sobre la otra y que no se le puede exigir el mismo perfil lingüistico al personal de subcontrata que al funcionariado.
La Audiencia de Bizkaia condena al expresidente de DYA Bizkaia a 5 años y medio por desviar 2,9 millones
Condena también a su socio a 4 años y medio por apropiación indebida. El tribunal considera probado que los acusados actuaron con "vocación predatoria" para enriquecerse ilícitamente a través de un triángulo empresarial que desangró los fondos de la ONG.
El peaje de Biriatu cierra desde las 21:00 horas de hoy hasta las 06:00 horas del viernes
El cierre se ha retrasado un par de días por la previsión meteorológica. Los vehículos y camiones que circulen por la AP-8 en sentido Lapurdi deberán salir en el intercambiador de Irun.
Descubierto en Treviño el mortero más antiguo fabricado en Europa, para procesar bellotas
Se trata de un artefacto recuperado del nivel inferior del yacimiento prehistórico de Martinarri, datado a finales del Pleistoceno Superior.
La politóloga y activista Mentxu Ramilo Araujo, Premio Emakunde 2025 por su contribución al conocimiento libre y empoderamiento digital de las mujeres
Emakunde ha destacado que Ramilo ha logrado visibilizar a las mujeres al impulsar el proyecto colaborativo WikiEmakumeok; el jurado ha destacado que su activismo feminista combina educación, visibilidad y acción colectiva.
La Ertzaintza investiga una agresión sexual a un menor en el Arenal de Bilbao
El menor ha denunciado los hechos ocurridos el pasado 3 de diciembre, y la Ertzaintza busca al presunto autor.
Retenciones de hasta 8 kilómetros en la N-I en Andoain por un accidente múltiple
Seis coches se han visto implicados en un accidente, que no ha dejado heridos. Está cortado el carril izquierdo lo que está provocando largas colas sentido Irun.
Los aficionados del Athletic entran al estadio en ambiente festivo
Antes del partido que enfrenta al Athletic y al Paris Saint Germain, los aficionados han llegado al estadio de San Mamés separados pero en ambiente festivo. En todo el recorrido realizado por los athleticzales no han faltado los gritos y las canciones para animar a los jugadores rojiblancos.
El Premio René Cassin reconoce el compromiso con las víctimas palestinas de la relatora de la ONU Francesca Albanese
Albanese no ha podido estar presente por problemas de agenda, por lo que el galardón lo han recogido en su nombre miembros del jurado.