La plataforma de solidaridad con Iker Arana, Justizia Aranarentzat, ha reclamado "acabar con la impunidad policial y ampliar el derecho a la protesta.”

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de abril cuando, en el marco del desalojo del gaztetxe de Rekalde en Bilbao, Arana resultó herido y perdió un testículo tras recibir el impacto de una bala foam de la Ertzaintza como consecuencia de la actuación policial que se desarrolló en el lugar.

Justizia Aranarentzat se ha concentrado hoy frente a los juzgados de Bilbao para pedir justicia para Arana, bajo el lema "Poliziaren inpunitatearen aurka" (En contra de la impunidad policial).

La protesta se ha convocado coincidiendo con la declaración en los juzgados del ertzaina investigado por estos hechos y que había sido retrasada en otras ocasiones.

Con esta movilización, han querido "reclamar "justicia" para Iker Arana y subrayar la necesidad de la movilización social "para acabar con la impunidad policial y ampliar el derecho a la protesta".

En declaraciones a los medios de comunicación, el propio Iker Arana ha agradecido el apoyo de la gente que ha acudido a la concentración. "Me cuesta creer que con todos los medios y herramientas que tiene la Ertzaintza hoy en día, no hayan podido conseguir ni una prueba visual y que todas las pruebas visuales que se han conseguido han sido por parte de mi entorno. Me gustaría saber si hubiera sido al revés cómo hubieran sido las cosas", ha denunciado.

Por su parte, el miembro de la Plataforma Justizia Aranarentzat, Asier Pradera, ha reivindicado el derecho a la protesta "frente a las injusticias". "No debemos olvidar que la carga que produjo la mutilación de Iker Arana se produjo en un contexto por el desalojo del gaztetxe de Rekalde y por el hecho de haberse acercado simplemente a mostrar solidaridad por ese espacio", ha añadido.