Justizia Aranarentzat plataformak Ertzaintzaren "inpunitatea" salatu eta "protestarako eskubidea" aldarrikatu du

Iker Aranarentzat justizia aldarrikatzeko kontzentrazio bat egin du aipaturiko plataformak gaur goizean Bilboko epaitegien aurrean, ustez gaztea zauritu zuen ertzainak epaitegian deklaratzen zuen bitartean. 

Concentración de la plataforma Justizia Aranarentzat

Justizia Aranarentzat plataformaren elkarretaratzea, ostegun honetan, Bilboko epaitegien aurrean. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Justizia Aranarentzat plataformak "poliziaren inpunitatea salatu eta protesta eskubidea" aldarrikatu du ostegun honetan, Bilbon. 

Pasa den apirilaren 3an, Bilboko Errekalde auzoko Etxarri gaztetxea husteko operazioaren testuinguruan, Ertzaintzak jaurtitako foam bala batek jota barrabil bat galdu zuen Iker Arana gazteak.

Ustez Arana zauritu zuen ertzainak deklaratu du gaur goizean, lehen aldiz, Bilboko epaitegietan, eta aipaturiko plataformak kontzentrazioa egin du kanpoaldean, "Poliziaren inpunitatearen aurka" lelopean. 

Elkarretaratzean azpimarratu dute mobilizazio soziala beharrezkoa dela “poliziaren inpunitatearekin amaitu eta protestarako dugun eskubidea hedatu ahal izateko".

Hedabideen aurrean egindako adierazpenetan, Aranak berak eskerrak eman dizkie babesa ematera agertu diren guztiei. Gaineratu duenez, kosta egiten zaio sinistea Ertzaintzak dituen baliabide eta bitartekoekin egun hartan gertaturikoaren froga bisual bakar bat ere mahai gainean jarri ez izana. 

Asier Pradera plataformako kideak, bere aldetik, "injustizien aurkako" protestak zilegi direla aldarrikatu du. “Ez da onargarria gaztetxe bati elkartasuna adierazteagatik Ikerri gertatu zitzaiona gertatzea” adierazi dute. 

 

