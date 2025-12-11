Justizia Aranarentzat plataformak Ertzaintzaren "inpunitatea" salatu eta "protestarako eskubidea" aldarrikatu du
Iker Aranarentzat justizia aldarrikatzeko kontzentrazio bat egin du aipaturiko plataformak gaur goizean Bilboko epaitegien aurrean, ustez gaztea zauritu zuen ertzainak epaitegian deklaratzen zuen bitartean.
Justizia Aranarentzat plataformak "poliziaren inpunitatea salatu eta protesta eskubidea" aldarrikatu du ostegun honetan, Bilbon.
Pasa den apirilaren 3an, Bilboko Errekalde auzoko Etxarri gaztetxea husteko operazioaren testuinguruan, Ertzaintzak jaurtitako foam bala batek jota barrabil bat galdu zuen Iker Arana gazteak.
Ustez Arana zauritu zuen ertzainak deklaratu du gaur goizean, lehen aldiz, Bilboko epaitegietan, eta aipaturiko plataformak kontzentrazioa egin du kanpoaldean, "Poliziaren inpunitatearen aurka" lelopean.
Elkarretaratzean azpimarratu dute mobilizazio soziala beharrezkoa dela “poliziaren inpunitatearekin amaitu eta protestarako dugun eskubidea hedatu ahal izateko".
Hedabideen aurrean egindako adierazpenetan, Aranak berak eskerrak eman dizkie babesa ematera agertu diren guztiei. Gaineratu duenez, kosta egiten zaio sinistea Ertzaintzak dituen baliabide eta bitartekoekin egun hartan gertaturikoaren froga bisual bakar bat ere mahai gainean jarri ez izana.
Asier Pradera plataformako kideak, bere aldetik, "injustizien aurkako" protestak zilegi direla aldarrikatu du. “Ez da onargarria gaztetxe bati elkartasuna adierazteagatik Ikerri gertatu zitzaiona gertatzea” adierazi dute.
Administrazioak azpikontratutako enpresei ezarritako hizkuntza-eskakizunak baliogabetu ditu Euskadiko Auzitegi Nagusiak
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak partzialki onartu du CC.OO. sindikatuak aurkeztutako helegite bat, eta bertan behera utzi ditu administrazio orokorrean eta atxikitako entitateetan hizkuntza erabiltzeari buruz Eusko Jaurlaritzak 2023an onartutako zenbait irizpide. Epaimahaiak argudiatu duenez, hizkuntza koofizial batek ezin du bestearen gainetik lehentasunik izan, eta azpikontratatutako langileei eta funtzionarioei ezin zaiela hizkuntza-eskakizun bera eskatu.
Mentxu Ramilo Araujo politologo eta aktibistak jasoko du 2025eko Emakunde saria, emakumeen ezagutza askeari eta ahalduntze digitalari egindako ekarpenagatik
Emakundek azpimarratu duenez, Ramilok emakumeak ikusaraztea lortu du WikiEmakumeok lankidetza-proiektua bultzatuz eta, epaimahaiak nabarmendu horren aktibismo feministak hezkuntza, ikusgarritasuna eta ekintza kolektiboa uztartzen dituela.
Bizkaiko Auzitegiak 5 urte eta erdiko zigorra ezarri dio DYAko presidente ohiari 2,9 milioi euro bidegabe eralgitzeagatik
Horren bazkideari 4 urte eta erdiko zigorra ezarri dio diruaz bidegabe jabetzeagatik. Auzitegiak frogatutzat jo du akusatuek "harrapatze-asmoz" jokatu zutela, modu bidegabean aberasteko GKEaren funtsak masiboki desbideratu zituen enpresa-triangelu baten bidez.
Biriatuko ordainlekua itxi egingo dute gaurko 21:00etatik biharko 06:00etara
Itxiera egun pare bat atzeratu da eguraldiaren dela eta. AP-8tik Lapurdirako noranzkoan doazen ibilgailuak eta kamioiak Irunen atera beharko dira.
Europako morterorik zaharrena aurkitu dute Trebiñun
Martinarriko historiaurreko aztarnategiaren beheko mailatik berreskuratutako artefaktua da, ezkurrak prozesatzeko erabilia, Goi Pleistozenoaren amaieran datatua.
Adin txikiko bati Bilboko Areatzan egindako sexu-eraso bat ikertzen ari da Ertzaintza
Adin txikiko mutilaren tutoreek salaketa jarri zuten pasa den abenduaren 3an, Bilboko ertzain-etxean, eta Ertzaintza ustezko erasotzailearen bila ari da.
8 kilometrorainoko auto-ilarak N-1 errepidean, Andoain parean, hainbat ibilgailuren arteko istripu baten ondorioz
Sei autok istripua izan dute, baina ez da inor zauritu. Ezkerreko erreia itxita dago, eta ilara luzeak sortu dira Irunerako noranzkoan.
Athleticzaleek festa-giroan egin dute San Mameserako bidea
Athletic eta Paris Saint-Germain taldeen arteko partida hasi baino lehen, zaleak bereizita iritsi dira San Mames estadiora, baina jai giroan. Athleticen zaleek egindako ibilbidean ez dira falta izan jokalari zuri-gorriak animatzeko oihuak eta abestiak.
Rene Cassin Sariak Francesca Albanese NBEko errelatoreak Palestinako biktimekin duen konpromisoa aitortu du
Albanesek ezin izan du saria aurrez aurre jaso, agenda arazoengatik, eta epaimahaikideek jaso dute aitortza haren izenean.