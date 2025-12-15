Muere un camionero en un accidente en la AP-8 en Irun
En el accidente se han visto implicados dos camiones y ha obligado a cortar la carretera en sentido Baiona, lo que ha generado retenciones.
Un camionero ha fallecido este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-8 en Irun, sentido Baiona, en el que se han visto involucrados dos camiones.
El siniestro, que ha ocurrido a las 18:00 horas, ha obligado a cortar totalmente la carretera en sentido Ipar Euskal Herria, lo que ha generado retenciones que han llegado a ser de unos 5 kilómetros.
El tráfico ha sido desviado por las carreteras secundarias de la zona, entre ellas la GI-636, generando tráfico intenso y colapso en algunos puntos.
Según la información facilitada por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, por el momento se desconocen las causas de la colisión entre los dos camiones. El conductor de uno de ellos ha quedado atrapado y los servicios de emergencia desplazados al lugar han confirmado su fallecimiento.
La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.
Te puede interesar
600 vizcaínos mayores de 65 años participan en un proyecto para aprender a vivir más y mejor
El estudio del Instituto Biobizkaia busca prevenir la dependencia y cuidar la salud, pero no se queda solo en revisiones médicas. Los participantes también disfrutan de charlas sobre nutrición, microbiota y hábitos que les ayudan a convertirse en protagonistas de su propio bienestar.
El Gobierno español promoverá que Euskadi y Cataluña sean miembros asociados de la Unesco y la Organización Mundial del Turismo
El presidente Pedro Sánchez ha anunciado, además, que van a solicitar "un estatuto un poco más amplio para que estos territorios puedan desplegar sus competencias en materia cultural y turismo", y lo ha enmarcado dentro del cumplimiento de sus acuerdos con Junts.
El Gobierno Vasco creará nuevas marismas y elevará cotas en futuras edificaciones ante la subida del nivel del mar
En el peor de los escenarios, el nivel del mar podría elevarse hasta 0,72 metros en el año 2100. Todo ello afectará de manera directa a alrededor del 32% de la población vasca, más de 700.000 personas, que residen en la franja costera o en las áreas urbanas situadas en los valles fluviales próximos a la desembocadura. Por ello, el Ejecutivo ha aprueba inicialmente el nuevo PTS del litoral PTS del Litoral —cuya versión anterior databa de 2007—.
El hallazgo en Barrika (Bizkaia) de una glaciación de hace más de 80 millones de años obliga a replantear modelos climáticos
Este descubrimiento contradice frontalmente la visión de un planeta Tierra sin hielo durante el Cretácico, y rompe la idea arraigada en la comunidad científica de que se dio un clima extremadamente cálido donde se habrían alcanzado alguna de las temperaturas más altas de la historia del planeta.
Detenido en Santurtzi tras intervenirle 2070 equipaciones falsas del Athletic Club
El valor del material incautado alcanzaría los 132 000 euros, según las estimaciones de la Guardia Civil de Bizkaia. El arrestado ha sido acusado de un delito contra la propiedad industrial.
Detenido un hombre en Álava acusado de manipular fotos de menores con IA para crear pornografía infantil
Según la Policía, el ahora arrestado tomaba fotos de menores en la calle o en piscinas públicas y las manipulaba con inteligencia artificial para que aparecieran desnudos.
Aita Mari desembarca a 53 personas en Italia tras tres días de navegación
3 de las 56 personas rescatadas el pasado viernes en el Mediterráneo, un bebe de dos meses y sus padres, fueron asistidas por la guardia costera italiana porque el bebe padecía de desnutrición extrema y deshidratación extrema.
Cientos de personas se concentran en Zestoa en apoyo a las seis procesadas por "solidaridad feminista"
Seis personas de la localidad serán juzgadas la próxima semana por un delito contra la integridad moral. Han sido denunciadas por la expareja de una de ellas por "perjudicar su reputación" al acusarle de violencia machista hace unos años.
Atropellado un niño de 8 años en la avenida Marcelo Celayeta de Pamplona
El menor ha sufrido policontusiones de carácter reservado y ha sido trasladado al niño al Hospital Universitario de Navarra.