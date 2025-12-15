Un camionero ha fallecido este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-8 en Irun, sentido Baiona, en el que se han visto involucrados dos camiones.

El siniestro, que ha ocurrido a las 18:00 horas, ha obligado a cortar totalmente la carretera en sentido Ipar Euskal Herria, lo que ha generado retenciones que han llegado a ser de unos 5 kilómetros.

El tráfico ha sido desviado por las carreteras secundarias de la zona, entre ellas la GI-636, generando tráfico intenso y colapso en algunos puntos.

Según la información facilitada por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, por el momento se desconocen las causas de la colisión entre los dos camiones. El conductor de uno de ellos ha quedado atrapado y los servicios de emergencia desplazados al lugar han confirmado su fallecimiento.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.