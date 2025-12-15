TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Muere un camionero en un accidente en la AP-8 en Irun

En el accidente se han visto implicados dos camiones y ha obligado a cortar la carretera en sentido Baiona, lo que ha generado retenciones.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kamioilari bat hil da AP-8an Irunen izandako istripu batean eta errepidea itxi dute Baionarako noranzkoan
author image

EITB

Última actualización

Un camionero ha fallecido este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-8 en Irun, sentido Baiona, en el que se han visto involucrados dos camiones. 

El siniestro, que ha ocurrido a las 18:00 horas, ha obligado a cortar totalmente la carretera en sentido Ipar Euskal Herria, lo que ha generado retenciones que han llegado a ser de unos 5 kilómetros.

El tráfico ha sido desviado por las carreteras secundarias de la zona, entre ellas la GI-636, generando tráfico intenso y colapso en algunos puntos.

Según la información facilitada por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, por el momento se desconocen las causas de la colisión entre los dos camiones. El conductor de uno de ellos ha quedado atrapado y los servicios de emergencia desplazados al lugar han confirmado su fallecimiento.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido. 

Tráfico Accidentes de Tráfico Autopista A8 Irún Gipuzkoa Sociedad

Te puede interesar

marisma txingudi irun
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco creará nuevas marismas y elevará cotas en futuras edificaciones ante la subida del nivel del mar

En el peor de los escenarios, el nivel del mar podría elevarse hasta 0,72 metros en el año 2100. Todo ello afectará de manera directa a alrededor del 32% de la población vasca, más de 700.000 personas, que residen en la franja costera o en las áreas urbanas situadas en los valles fluviales próximos a la desembocadura. Por ello, el Ejecutivo ha aprueba inicialmente el nuevo PTS del litoral PTS del Litoral —cuya versión anterior databa de 2007—.
Cargar más