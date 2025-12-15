TRAFIKOA
Kamioilari bat hil da AP-8an Irunen izandako istripu batean

Bi kamioik elkar jo dute Baionaranzko norantzan. Ondorioz, autobidea itxi behar izan dute eta auto-ilarak sortu dira.

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Bi kamioien arteko istripua izan da AP-8 errepidean Irunen, Baionarako noranzkoan, eta ibilgailuetako bateko gidaria hil da.

Istripua Olaberria auzoaren inguruan gertatu da 18:00etan. Errepidea erabat itxi behar izan dute eta auto-ilarak sortu dira Baionarako noranzkoan. Uneren batean 5 kilometrorainokoak izan dira. 

Trafikoa inguruko bigarren mailako errepideetatik desbideratu dute, besteak beste, GI-636tik. Ondorioz, errepide horietan ere trafiko astuna izan da hainbat unetan eta ibilgailuak geldirik egon dira. 

Segurtasun Sailak emandako informazioaren arabera, momentuz ez dute argitu zergatik egin duten talka bi kamioiek. Gidarietako bat kabinan harrapatuta gelditu da eta bertaratu diren larrialdietako zerbitzuek bere heriotza baieztatu dute.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoaren arrazoiak argitzeko. 

