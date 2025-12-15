ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA

El Gobierno español promoverá que Euskadi y Cataluña sean miembros asociados de la Unesco y la Organización Mundial del Turismo

El presidente Pedro Sánchez ha anunciado, además, que van a solicitar "un estatuto un poco más amplio para que estos territorios puedan desplegar sus competencias en materia cultural y turismo", y lo ha enmarcado dentro del cumplimiento de sus acuerdos con Junts.
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak Euskadi eta Katalunia Unescoren eta Turismoaren Mundu Erakundearen kide elkartuak izatea sustatuko du
El Gobierno español promoverá que Euskadi y Cataluña sean miembros asociados de la Unesco y la Organización Mundial del Turismo (OMT), ambas pertenecientes a la ONU, según ha anunciado este lunes el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno español ha hecho este anuncio en una comparecencia ante los medios de comunicación que ha desarrollado para hacer un balance de su gestión. Lo ha enmarcado dentro del cumplimiento de sus acuerdos con Junts.

"Estamos trabajando para lograr que Cataluña y también Euskadi sean miembros asociados de dos organizaciones de Naciones Unidas, como son la Unesco y la Organización Mundial del Turismo", ha dicho. "Lo vamos a solicitar en los próximos días" para que, como "muchos territorios de otros países en el sistema multilateral", sean miembros asociados.

Mientras se tramita, ha añadido, "vamos a poner en marcha en ambas organizaciones la solicitud de un estatuto un poco más amplio para que estos territorios puedan desplegar sus competencias en materia cultural y turismo", ha añadido.

