Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskadi eta Katalunia Unescoren eta Turismoaren Nazioarteko Erakundearen kide izatea sustatuko du Espainiako Gobernuak

Horrekin batera, "estatutu zabalago bat" eskatu du Espainiako Gobernuak, "lurralde horiek kulturaren eta turismoaren arloan dituzten eskumenak garatu ahal izateko". Juntsekin adostutako akordioen barruan kokatu du iragarpen hori Pedro Sanchez presidenteak.

UNESCO
Unescoren egoitzaren irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadi eta Katalunia Unescoren eta Turismoaren Nazioarteko Erakundearen kide elkartuak izatea sustatuko du Espainiako Gobernuak, Pedro Sanchez Espainiako gobernuburuak astelehen honetan iragarri duenez.

Espainiako Gobernuko presidenteak bere kudeaketaren balantzea egiteko egin duen agerraldian egin du iragarpena. Juntsekin adostutako akordioen  barruan kokatu du ekimen hori.

"Katalunia eta Euskadi Nazio Batuen Erakundeko bi erakundetako kide elkartuak izan daitezen lortzeko lanean ari gara, hala nola, Unescorena eta Turismoaren Mundu Erakundearena", esan du. "Datozen egunetan eskatuko dugu", gaineratu du, "sistema aldeaniztuneko beste herrialde batzuetako lurralde asko bezala", kide elkartuak izan daitezen.

Tramitatzen den bitartean, "bi erakundeetan estatutu zabalagoa eskatuko dugu, lurralde horiek kulturaren eta turismoaren arloan dituzten eskumenak garatu ahal izateko", amaitu du.

Euskadi UNESCOren hezkuntzari buruzko erreferentziazko txostenaren Aholku Batzordean sartu da
Unescok euskara hizkuntza bezala kokatu du 'salbatua izatetik urrats batera'
Euskadi Turismo Espainiako gobernua Pedro Sanchez Euskal Autonomia Erkidegoa Katalunia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

marisma txingudi irun
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Padura artifizialak sortu eta etorkizuneko eraikinetako kotak igoko ditu Jaurlaritzak, itsas mailaren igoerari aurre egiteko

Egoerarik okerrenean, itsasoaren maila 0,72 metro igo liteke 2100. urterako. Horrek guztiak zuzenean eragingo die EAEko biztanleriaren % 32ri (700.000 pertsonari baino gehiagori) kostaldean eta bokaletik hurbil dauden ibai haranetako biztanleei. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritza onartu du, behin-behinean, Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialari. 

Gehiago ikusi