El cometa 3I/ATLAS alcanza su máxima aproximación a la Tierra y se aleja sin sorpresas

El cometa 3I/ATLAS, procedente de más allá del sistema solar, ha alcanzado este viernes su punto de máximo acercamiento a la Tierra y continúa su trayectoria sin incidentes, según informa el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia. Según el centro científico, el objeto ha cruzado ese punto a las 07:16 hora de Moscú (04:16 GMT), situándose a una distancia de 268.918.000 kilómetros de nuestro planeta, una cifra enorme a escala terrestre, aunque pequeña en términos interestelares.

Los científicos han aprovechado el evento para ironizar sobre las teorías surgidas desde el descubrimiento del cometa, algunas de las cuales lo calificaban como una supuesta nave extraterrestre. Desde el Laboratorio han señalado que durante la jornada podrían escucharse “las fantasías más demenciales”, incluyendo la idea de que el cuerpo celeste hubiera cambiado su rumbo para dirigirse a la Tierra. Sin embargo, han subrayado que no existe ninguna evidencia que respalde estas hipótesis y recuerdan, con sarcasmo, que no se ha informado de ningún desembarco extraterrestre.

De acuerdo con los astrónomos rusos, la trayectoria futura de 3I/ATLAS lo llevará a sobrevolar Júpiter alrededor del 16 de marzo, a una distancia aproximada de 53 millones de kilómetros, antes de alejarse definitivamente y desaparecer de la vista de los telescopios terrestres.

Se trata del tercer objeto interestelar detectado en el sistema solar y su paso generó especulación pública, alimentada en parte por la falta de información durante el cierre del gobierno estadounidense, que mantuvo a la NASA en silencio. Tras reanudarse la actividad oficial, la agencia espacial estadounidense zanjó los rumores al confirmar que 3I/ATLAS es, sencillamente, un cometa.