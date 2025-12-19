Astronomía
El cometa 3I/ATLAS alcanza su máxima aproximación a la Tierra y se aleja sin sorpresas

Científicos rusos descartan de nuevo las teorías que lo señalaban como una supuesta nave extraterrestre.
GRAF6617. MADRID, 18/12/2025.-El cometa 3I/ATLAS llegó desde más allá del sistema solar y, antes de proseguir su viaje por el espacio, el próximo día 19 alcanzará su punto más cercano a la Tierra, unos 270 millones de kilómetros, momento que los mayores telescopios aprovecharán para estudiar esta especie de "eslabón perdido". Este objeto no supone ningún peligro, pues pasará al doble de la distancia que separa la Tierra del Sol, y para verlo hará falta un telescopio de mediano tamaño. A pesar de algunas teorías que han circulado, sus características, color, velocidad y dirección "coinciden con lo que esperamos de un cometa", indica la Nasa estadounidense en su web.
El famoso cometa 3I/ATLAS alcanza su máximo acercamiento a la Tierra.
Euskaraz irakurri: 3I/ATLAS kometa Lurrera hurbiltzen da gehien, eta ezustekorik gabe urruntzen da
El cometa 3I/ATLAS, procedente de más allá del sistema solar, ha alcanzado este viernes su punto de máximo acercamiento a la Tierra y continúa su trayectoria sin incidentes, según informa el Laboratorio de Astronomía Solar de la Academia de Ciencias de Rusia. Según el centro científico, el objeto ha cruzado ese punto a las 07:16 hora de Moscú (04:16 GMT), situándose a una distancia de 268.918.000 kilómetros de nuestro planeta, una cifra enorme a escala terrestre, aunque pequeña en términos interestelares.

Los científicos han aprovechado el evento para ironizar sobre las teorías surgidas desde el descubrimiento del cometa, algunas de las cuales lo calificaban como una supuesta nave extraterrestre. Desde el Laboratorio han señalado que durante la jornada podrían escucharse “las fantasías más demenciales”, incluyendo la idea de que el cuerpo celeste hubiera cambiado su rumbo para dirigirse a la Tierra. Sin embargo, han subrayado que no existe ninguna evidencia que respalde estas hipótesis y recuerdan, con sarcasmo, que no se ha informado de ningún desembarco extraterrestre.

De acuerdo con los astrónomos rusos, la trayectoria futura de 3I/ATLAS lo llevará a sobrevolar Júpiter alrededor del 16 de marzo, a una distancia aproximada de 53 millones de kilómetros, antes de alejarse definitivamente y desaparecer de la vista de los telescopios terrestres. 

Se trata del tercer objeto interestelar detectado en el sistema solar y su paso generó especulación pública, alimentada en parte por la falta de información durante el cierre del gobierno estadounidense, que mantuvo a la NASA en silencio. Tras reanudarse la actividad oficial, la agencia espacial estadounidense zanjó los rumores al confirmar que 3I/ATLAS es, sencillamente, un cometa.

