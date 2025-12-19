Astronomia
3I/ATLAS kometa Lurrera ahalik eta gehien hurbildu da, eta ezustekorik gabe urruntzen ari da

Zientzialari errusiarrek baztertu egin dituzte, berriro ere, estralurtarren ustezko ontzi bat zela zioten teoriak.

GRAF6617. MADRID, 18/12/2025.-El cometa 3I/ATLAS llegó desde más allá del sistema solar y, antes de proseguir su viaje por el espacio, el próximo día 19 alcanzará su punto más cercano a la Tierra, unos 270 millones de kilómetros, momento que los mayores telescopios aprovecharán para estudiar esta especie de "eslabón perdido". Este objeto no supone ningún peligro, pues pasará al doble de la distancia que separa la Tierra del Sol, y para verlo hará falta un telescopio de mediano tamaño. A pesar de algunas teorías que han circulado, sus características, color, velocidad y dirección "coinciden con lo que esperamos de un cometa", indica la Nasa estadounidense en su web.-EFE/NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA)***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)******SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
3I/ATLAS kometa ospetsuak Lurrarekiko hurbiltasun handiena lortzen du.
Agentziak | EITB

3I/ATLAS kometa, eguzki-sistematik haratago dagoena, Lurrarekiko gehien hurbiltzen den puntura iritsi da ostiral honetan, eta gorabeherarik gabe jarraitzen du bere ibilbidea, Errusiako Zientzien Akademiako Eguzki Astronomiako Laborategiak jakitera eman duenez. 

Zentro zientifikoaren arabera, objektuak Moskutik 07:16an (04:16 GMT) zeharkatu du puntu hori, eta gure planetatik 268.918.000 kilometrora kokatu da; kopuru izugarria da Lurreko eskalan, baina txikia izarrarteko terminoetan.

Zientzialariek kometaren aurkikuntzaz geroztik sortutako teoriei buruz ironiaz hitz egiteko aprobetxatu dute ekitaldia. Teoria horietako batzuek Estralurtarren ustezko ontzi bat zela zioten. Laborategitik adierazi dutenez, egunean zehar “fantasiarik dementzialenak” entzun litezke, baita zeruko gorputzak Lurrera joateko norabidea aldatu izanaren ideia ere. Hala ere, azpimarratu dute ez dagoela hipotesi horiek babesten dituen ebidentziarik, eta gogorarazi dute, sarkasmoz, ez dutela eman Estralurtarren lehorreratzeen berri.

Errusiako astronomoen arabera, 3I/ATLASen etorkizuneko ibilbideak Jupiter gainetik hegan egitera eramango du martxoaren 16aren inguruan, 53 milioi kilometro inguruko distantziara, behin betiko urrundu eta lurreko teleskopioen bistatik desagertu baino lehen.

Eguzki sisteman atzemandako hirugarren objektu interestelarra da, eta bere igarotzeak espekulazio publikoa sortu zuen, neurri batean gobernu estatubatuarraren itxialdian informazio faltak elikatua, NASA isilik mantendu baitzuen. Jarduera ofizialari berriro ekin ostean, AEBetako espazio agentziak zurrumurruak uxatu zituen, 3I / ATLAS, besterik gabe, kometa bat dela baieztatzean.

