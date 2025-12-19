EL PRECIO DE LA NAVIDAD
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las Navidades más caras de la historia: trucos y alternativas para "abaratar" nuestra mesa

18:00 - 20:00
El precio del menú de Navidad
Euskaraz irakurri: Gabonak, inoiz baino garestiago: trikimailuak eta alternatibak, gure menua merkatzeko
author image

EITB

Última actualización

Cordero, besugo, turrón, ostras, piña… Hay productos que, esta Navidad, rozan lo “prohibitivo” para la mayoría de la ciudadanía. Pero no desesperes, hay jugosas alternativas para que nuestro menú navideño se nos vaya de las manos.

Economía Navidad Supermercados Gastronomía Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X