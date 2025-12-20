El invierno astronómico empieza este domingo y tendrá dos eclipses
El invierno astronómico comenzará este domingo, 21 de diciembre, a las 16:03 horas, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. La nueva estación durará 88 días y 23 horas, y acabará el próximo 20 de marzo de 2026 con el inicio de la primavera.
En lo meteorológico, el invierno comenzará con tiempo propio de la época: frío e incluso con nieve en cotas bajas.
Durante este invierno habrá dos eclipses, uno anular de Sol y otro total de Luna, y que ninguno será visibles desde Euskal Herria. El primero tendrá lugar el 17 de febrero y la fase anular se podrá observar desde la Antártida, el océano Antártico, y el sur del océano Índico. Mientras tanto, el segundo será el 3 de marzo y se verá desde América, el este de Asia y Oceanía.
Sí serán visibles, en cambio, las dos lluvias de meteoros de esta estación: las úrsidas, cuyo máximo se espera hacia el 22 de diciembre, y de las cuadrántidas, cuyo máximo se espera hacia el 3 de enero.
Más allá de eso, ha detallado que durante la estación se podrá ver el planeta Saturno al anochecer, que se unirá a Júpiter a comienzos de enero y a Venus a partir de mediados de febrero. A medida que pasen los meses, Saturno se irá acercando al Sol para desaparecer del cielo vespertino al inicio del mes de marzo. Por el contrario, Mercurio hará su aparición en el cielo vespertino a lo largo de febrero.
