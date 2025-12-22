Este martes Olentzero y Mari Domingi llenarán de ilusión las calles de Bilbao
La kalejira arrancará a las 17:30 horas desde la Plaza Moyua y recorrerá la Gran Vía hasta el Teatro Arriaga, donde habrá espectáculo, talleres y la visita de los personajes más queridos de la Navidad en Euskal Herria.
Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 54 años en Barakaldo
Un hombre de 27 años ha sido detenido como presunto autor. Las autoridades han condenado el crimen y han convocado una concentración de repulsa para este martes, a las 12:00 horas, en la Herriko Plaza de la localidad fabril. Por su parte, el colectivo feminista Argitan ha llamado a otra concentración para el martes a las 19:00 horas.
La Ertzaintza investiga una agresión sexual a una mujer en Eibar
La agresión tuvo lugar el domingo, y de momento, no se han practicado detenciones.
Fallece el conductor de un turismo en una colisión frontal en la GI-636, en Lezo
La carretera ha tenido que ser cortada mientras trabajaban los servicios de emergencia y se limpiaba la calzada, y se han generado retenciones. La situación ha vuelto a la normalidad hacia las 18:00 horas.
Sanidad actualiza el calendario vacunal de 2026 introduciendo la vacuna contra el virus respiratorio sincitial en adultos
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco destinará 34,5 millones de euros a vacunas en 2026, atendiendo a las recomendaciones del Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi para introducir nuevas vacunas tanto en los calendarios de la población adulta como en la infantil, para continuar reforzando la inmunidad de la población.
Vecinas y vecinos de Abadiño celebran con emoción el 'Gordo', cuyos décimos adquirieron por una asociación cultural
El 79432 ha sido el número agraciado con el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotado con cuatro millones de euros por serie (400 000 euros por décimo).
La plantilla de Bimba y Lola, agraciada con el segundo premio
Alegría entre las dependientas de la cadena de moda Bimba y Lola en Bilbao y San Sebastián tras resultar agraciadas con el segundo premio de la Lotería de Navidad (70.048), número con el que jugaba la empresa. Se llevan 125.000 por cada décimo.
Cuatro quintos premios (23112, 60649, 77715 y 41716) dejan más de 400 000 euros en Euskal Herria
El 23112 ha repartido 180 000 euros en el centro comercial Urbil de Usurbil (Gipuzkoa) y en Bilbao. Una serie del 60649 se ha vendido en Vitoria-Gasteiz, en el supermercado Leclerc, y otra serie del 41716 ha recaído en San Sebastián. El 77715 ha estado muy repartido y ha caído en Pamplona, San Sebastián y Leioa (Bizkaia).
El equipo de rugby de Igorre reparte 14 millones con el tercer premio (90693)
El tercer premio (90693) ha sido muy repartido, y en Euskal Herria se ha vendido 28 series en Igorre, donde ha dejado 14 millones de euros. El club de rugby Arratiko Zekorrak se hizo con todas las series de este tercer número premiado.
Así han celebrado en Leioa un cuarto y un quinto premio de la Lotería de Navidad
En la Administración de Lotería ubicada en el centro comercial Artea, de Leioa, han entregado dos premios del sorteo extraordinario de la Loteria de Navidad 2025, en concreto, un cuarto premio (78477) y un quinto (77715).