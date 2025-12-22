Kalejira
Este martes Olentzero y Mari Domingi llenarán de ilusión las calles de Bilbao

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Olentzerok eta Mari Domingik ilusioz beteko dituzte Bilboko kaleak astearte honetan
La kalejira arrancará a las 17:30 horas desde la Plaza Moyua y recorrerá la Gran Vía hasta el Teatro Arriaga, donde habrá espectáculo, talleres y la visita de los personajes más queridos de la Navidad en Euskal Herria.

Olentzero Navidad Bilbao Ayuntamiento de Bilbao Teatro Arriaga Niños Sociedad

