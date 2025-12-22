Kalejira
Olentzerok eta Mari Domingik ilusioz beteko dituzte Bilboko kaleak astearte honetan

18:00 - 20:00
Kalejira 17:30ean hasiko da Moyua plazatik eta Kale Nagusia zeharkatuko du Arriaga Antzokiraino. Bertan, ikuskizuna, tailerrak eta Euskal Herriko Gabonetako pertsonaiarik maitatuenen bisita izango dira.

