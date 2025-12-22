PGOU
Vitoria-Gasteiz da vía libre a 21.000 viviendas con un modelo de ciudad que crece hacia dentro

El plan impulsa la rehabilitación de viviendas y abre la puerta a la conversión de locales en plantas bajas en viviendas, siempre que cumplan condiciones estrictas de habitabilidad. Además, permitirá usos hosteleros en azoteas de edificios como el Palacio Europa o el Mercado de Abastos y flexibiliza las normas en los polígonos industriales.
El pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobará hoy de forma definitiva el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un texto clave que marcará el desarrollo urbano futuro de la ciudad. El plan permitirá la construcción de 21.148 nuevas viviendas, de las que el 75 por ciento serán tasadas y protegidas, con el objetivo de responder a la demanda de vivienda sin ampliar el perímetro urbano.

El nuevo PGOU apuesta de forma clara por el crecimiento hacia el interior de la ciudad, mediante la regeneración de suelos ya integrados en el tejido urbano. Este modelo busca densificar la población y reutilizar espacios existentes, frente a la expansión hacia la periferia que ha predominado en décadas anteriores.

Además de las nuevas promociones, el plan impulsa la rehabilitación de viviendas y abre la puerta a la conversión de locales en plantas bajas en viviendas, siempre que cumplan condiciones estrictas de habitabilidad. En el centro urbano se prevén nuevas promociones en enclaves como la plaza del Hospital, Lovaina y los terrenos frente a la estación de Renfe.

El documento también introduce cambios en otros ámbitos. Permitirá usos hosteleros en azoteas de edificios como el Palacio Europa o el Mercado de Abastos y flexibiliza las normas en los polígonos industriales. En este ámbito, el plan contempla la posible ampliación de empresas como Basquevolt o Mercedes.

No obstante, tanto la Diputación alavesa como las asociaciones empresariales consideran que el PGOU se queda corto en la planificación de suelo industrial, incluso antes de su entrada en vigor, para responder a las necesidades de nuevas empresas interesadas en instalarse en la ciudad.

El nuevo plan cuenta con el respaldo de los grupos municipales del Partido Socialista de Euskadi, PNV y Elkarrekin, que han apoyado su aprobación definitiva en el pleno municipal.

