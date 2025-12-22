HIRIGINTZA

21.000 etxebizitza berri egingo dituzte Gasteizen, eta hiria barrurantz haziko da

HAPO berrian, etxebizitzak zaharberritzeko erreztasunak emango dira eta lokalak beheko solairuetan etxebizitza bihurtzeko atea ireki da, betiere bizigarritasun-baldintza zorrotzak betetzen badituzte. Gainera, Europa Jauregia edo Hornidura Merkatua bezalako eraikinen goiko solairuetan ostalaritza-erabilerak ahalbidetuko dira eta industrialdeetako arauak malgutuko dira.

EITB

Gasteizko Udalaren Osoko Bilkurak gaur onartuko du behin betiko Hiri Antolamenduko Plan Orokor (HAPO) berria, hiriaren etorkizuneko hiri-garapena markatuko duen funtsezko testua. Planak 21.148 etxebizitza berri eraikitzea ahalbidetuko du, eta horietatik % 75 tasatuak eta babestuak izango dira, hiri-perimetroa handitu gabe etxebizitza-eskaerari erantzuteko.

HAPO berriak hiriaren barnealderanzko hazkundearen aldeko apustua egiten du, hiri-ehunean jada integratuta dauden lurzoruak berroneratuz. Eredu honek populazioa dentsifikatzea eta dauden espazioak berrerabiltzea bilatzen du, aurreko hamarkadetan nagusi izan den periferiarako hedapenaren aurrean.

Sustapen berriez gain, planak etxebizitzak birgaitzea bultzatzen du eta lokalak beheko solairuetan etxebizitza bihurtzeko aukera zabaltzen du, betiere bizigarritasun-baldintza zorrotzak betetzen badituzte. Hirigunean sustapen berriak aurreikusten dira Ospitaleko plazan, Lovainan eta Renfeko geltokiaren aurreko lurretan.

Dokumentuak aldaketak sartzen ditu beste eremu batzuetan ere. Europa Jauregia edo Hornidura Merkatua bezalako eraikinetako teilatupeetan ostalaritza erabilerak baimenduko ditu eta industrialdeetako arauak malgutzen ditu. Eremu horretan, Basquevolt edo Mercedes bezalako enpresak handitzeko aukera aurreikusten du planak.

Hala ere, Arabako Foru Aldundiak eta enpresaburuen elkarteek uste dute HAPOa labur geratzen dela industria-lurzoruaren plangintzan, baita indarrean sartu aurretik ere, hirian instalatzeko interesa duten enpresa berrien beharrei erantzuteko.

Euskadiko Alderdi Sozialistako, EAJko eta Elkarrekin taldeko udal taldeen babesa du plan berriak, eta osoko bilkuran onartuko dute behin betiko.

Gasteiz Gizartea

