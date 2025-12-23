Detienen a 50 personas pertenecientes a una red delictiva por estafar de manera online a más de 400 personas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional con base operativa en el Estado español dedicada a la comisión de estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales que habría obtenido un beneficio de más de 320 000 euros y habría producido un perjuicio de otros 40 000 euros a compañías de telefonía.
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la red contaba con miembros asentados en distintas provincias españolas y contactos directos en Nigeria, a donde se enviaban parte de los beneficios obtenidos ilícitamente.
La actividad delictiva se iniciaba con la usurpación de identidades de terceras personas, cuyos datos eran utilizados para contratar fraudulentamente líneas telefónicas de prepago y otros servicios de telecomunicaciones.
Estas líneas las usaban para contactar con víctimas a través de plataformas de compraventa online, simulando operaciones comerciales legítimas. Una vez convencidas, las víctimas realizaban pagos mediante Bizum, transferencias bancarias o envíos de productos electrónicos, que nunca llegaban a su destino real.
En los casos en los que se recibían productos, éstos eran enviados a direcciones controladas por la organización en España, donde otros miembros se hacían pasar por los destinatarios legítimos. Posteriormente, los efectos eran vendidos en establecimientos de compraventa de segunda mano.
Más de 400 víctimas en España, Italia y Francia
Durante la operación se han realizado tres registros domiciliarios en Bilbao, Barakaldo y Miranda de Ebro (Burgos), incautándose material relacionado con los delitos investigados, entre los que destacan más de 150 tarjetas SIM de prepago, móviles, televisores, identificaciones, contratos de telefonía fraudulentos, tarjetas monedero, documentación relacionada con el blanqueo de capitales o un dispositivo utilizado para la transmisión de criptomonedas.
Además, como resultado de la investigación han sido investigadas siete personas e identificadas otras 100, como presuntos autores de los delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Se han identificado 34 miembros de la organización asentados en Nigeria y a más de 400 víctimas, de todas las provincias españolas, incluso en Italia y Francia.
