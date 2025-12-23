Ustezko delitu-sare bateko 50 pertsona atxilotu dituzte, 400 pertsonari baino gehiagori online iruzur egiteagatik
Guardia Zibilak hiru etxebizitza miatu ditu, Bilbon, Barakaldon eta Miranda de Ebron (Burgos), eta ikertutako delituekin lotutako materiala konfiskatu du.
Guardia Zibilak Espainiako Estatuan oinarri operatiboa duen nazioarteko ustezko erakunde kriminal bat desegin du. Erakunde horrek online iruzurrak, nortasuna usurpatzea, dokumentuak faltsutzea eta kapitalak zuritzea zituen helburu; iturrien arabera, taldeak 320.000 eurotik gorako irabaziak izan ditu, eta 40.000 euroko kaltea eragin zien telefonia-konpainiei.
Institutu Armatuak ohar bidez jakinarazi duenez, sareak Espainiako Estatuko hainbat probintziatan finkatutako kideak zituen, eta zuzeneko harremanak Nigerian, irabazien zati bat hara bidaltzeko.
Azaldu dutenaren arabera, delitua hirugarrenen nortasunak usurpazioatzen hasten zen, eta haien datuak aurreordainketako telefono-lineak eta beste telekomunikazio-zerbitzu batzuk iruzurrez kontratatzeko erabiltzen ziren.
Linea horiek biktimekin harremanetan jartzeko erabiltzen zituzten, online salerosketako plataformak baliatuta, bidezko merkataritza-eragiketak simulatuz. Konbentzitu ondoren, biktimek ordainketak egiten zituzten Bizum bidez, banku-transferentziak eginez edo produktu elektronikoak bidaliz, baina ez zuten erositako produktua eskuratzen.
Produktuak jasotzen ziren kasuetan, Espainian zeuden erakundeko kideek kontrolatutako helbideetara bidaltzen zituzten, eta beste kide batzuek hartzaile legitimotzat hartzen zituzten. Ondoren, produktu horiek bigarren eskuko salerosketa-establezimenduetan saltzen ziren.
400 biktima baino gehiago Espainian, Italian eta Frantzian
Operazioan, hiru etxebizitza miatu ditu Guardia Zibilak Bilbon, Barakaldon eta Miranda de Ebron (Burgos), eta ikertutako delituekin lotutako materiala konfiskatu du; horien artean, honako hauek nabarmentzen dira: aurreordainketako 150 SIM txartel baino gehiago, mugikorrak, telebistak, identifikazio-dokumentuak, iruzurrezko telefonia-kontratuak, diru-txartelak, kapitalak zuritzearekin lotutako dokumentazioa eta kriptomonetak transmititzeko erabilitako gailu bat.
Gainera, ikerketaren ondorioz, zazpi pertsona ikertu eta 100 identifikatu dituzte, honako delitu hauen ustezko egile gisa: etengabeko iruzurra, egoera zibila usurpatzea, dokumentuak faltsutzea, kapitalak zuritzea eta erakunde kriminaleko kide izatea.
Nigerian finkatutako 34 kide eta Espainiako probintzia guztietako 400 biktima baino gehiago identifikatu dira, baita Italian eta Frantzian ere.
