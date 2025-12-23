El Ayuntamiento de Barakaldo se concentra para denunciar el asesinato machista de una mujer de la localidad

Una protesta convocada por la Coordinadora de ONGD de Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin ha denunciado este martes ante el Parlamento Vasco que el proyecto presupuestario del Gobierno Vasco para 2026 abre la puerta al posible uso militar de 325 millones de euros para inversión industrial. Han explicado que los grupos del Gobierno (PNV y PSE) han presentado una enmienda a sus propias cuantas para modificar el artículo 10 de la ley vasca de Cooperación y Solidaridad y permitir "colaborar económicamente con la industria armamentística siempre que esta sea europea".