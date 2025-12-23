El Ayuntamiento de Barakaldo se concentra para denunciar el asesinato machista de una mujer de la localidad
El Ayuntamiento de Barakaldo se ha concentrado en la Herriko Plaza para denunciar el asesinato machista de una mujer de 54 años. Miren Elgarresta, directora de Emakunde, ha condenado firmemente el asesinato y ha culpado a las "desigualdades sociales" como principal causante del aumento del "machismo social".
Te puede interesar
La gripe desciende por segunda semana consecutiva en la CAV
Pese a la reducción de la incidencia de la gripe, el Departamento de Salud y Osakidetza llaman a mantener la precaución por el aumento de la actividad social durante las Navidades.
ONGs denuncian ante el Parlamento Vasco el posible uso militar de 325 millones de gasto social
Una protesta convocada por la Coordinadora de ONGD de Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin ha denunciado este martes ante el Parlamento Vasco que el proyecto presupuestario del Gobierno Vasco para 2026 abre la puerta al posible uso militar de 325 millones de euros para inversión industrial. Han explicado que los grupos del Gobierno (PNV y PSE) han presentado una enmienda a sus propias cuantas para modificar el artículo 10 de la ley vasca de Cooperación y Solidaridad y permitir "colaborar económicamente con la industria armamentística siempre que esta sea europea".
Detienen a 50 personas pertenecientes a una red delictiva por estafar de manera online a más de 400 personas
Se han realizado tres registros domiciliarios en Bilbao, Barakaldo y Miranda de Ebro (Burgos), incautándose material relacionado con los delitos investigados. La organización delictiva obtuvo un beneficio de más de 320 000 euros.
Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 54 años en Barakaldo
Un hombre de 27 años ha sido detenido como presunto autor. Las autoridades han condenado el crimen y han convocado una concentración de repulsa para hoy a las 12:00 horas, en la Herriko Plaza de la localidad fabril. Por su parte, el colectivo feminista Argitan ha llamado a otra concentración a las 19:00 horas.
Será noticia: Debate y resolución del Proyecto de Presupuestos Generales, concentración en Barakaldo y visita de Olentzero y Mari Domingi en Bilbao
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Olentzero y Mari Domingi llenarán hoy de ilusión las calles de Bilbao
La kalejira arrancará a las 17:30 horas desde la Plaza Moyua y recorrerá la Gran Vía hasta el Teatro Arriaga, donde habrá espectáculo, talleres y la visita de los personajes más queridos de la Navidad en Euskal Herria.
Evolución de Olentzero: De personaje temido y sucio, a figura bonachona
Olentzero ha evolucionado de un personaje pagano temido, sucio, fumador y borracho, a una figura navideña bonachona, mucho más saludable y sin pipa. El carbonero y Mari Domingi son el reflejo de los cambios sociales y culturales vascos. La antropóloga Elixabete Imaz detalla cómo ha sido ese cambio.
La Ertzaintza investiga una agresión sexual a una mujer en Eibar
La agresión tuvo lugar el domingo, y de momento, no se han practicado detenciones.
Fallece el conductor de un turismo en una colisión frontal en la GI-636, en Lezo
La carretera ha tenido que ser cortada mientras trabajaban los servicios de emergencia y se limpiaba la calzada, y se han generado retenciones. La situación ha vuelto a la normalidad hacia las 18:00 horas.