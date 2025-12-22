Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 54 años en Barakaldo

El Gobierno Vasco ha confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 54 años ayer en Barakaldo (Bizkaia).

Las autoridades vascas, el propio ejecutivo y el Ayuntamiento de la localidad vizcaína, han condenado el crimen y han convocado a la ciudanía a una concentración de repulsa este martes (12:00 horas, en la Herriko Plaza).

En la rueda de prensa celebrada este lunes tras la reunión del consejo de gobierno, su portavoz ha lamentado que haya "una nueva víctima de violencia machista" y ha condenado el crimen.

El colectivo feminista Argitan, por su parte, ha llamado a concentrarse este martes a las 19:00 horas en la plaza Bide Onera.

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 27 años. Precisamente, el varón ha sido conducido esta tarde hasta el domicilio de la víctima para tomar parte en la reconstrucción de los hechos.

La autopsia realizada al cadáver ha determinado que tuvo una muerte violenta.

La policía vasca sigue con la investigación para esclarecer lo sucedido.