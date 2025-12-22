VIOLENCIA MACHISTA

Confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 54 años en Barakaldo

Un hombre de 27 años ha sido detenido como presunto autor. Las autoridades han condenado el crimen y han convocado una concentración de repulsa para este martes, a las 12:00 horas, en la Herriko Plaza de la localidad fabril. Por su parte, el colectivo feminista Argitan ha llamado a otra concentración para el martes a las 19:00 horas. 

Euskaraz irakurri: Barakaldoko 54 urteko emakumearen heriotza hilketa matxista izan dela baieztatu dute
EITB

El Gobierno Vasco ha confirmado como asesinato machista la muerte de la mujer de 54 años ayer en Barakaldo (Bizkaia). 

Las autoridades vascas, el propio ejecutivo y el Ayuntamiento de la localidad vizcaína, han condenado el crimen y han convocado a la ciudanía a una concentración de repulsa este martes (12:00 horas, en la Herriko Plaza). 

En la rueda de prensa celebrada este lunes tras la reunión del consejo de gobierno, su portavoz ha lamentado que haya "una nueva víctima de violencia machista" y ha condenado el crimen. 

El colectivo feminista Argitan, por su parte, ha llamado a concentrarse este martes a las 19:00 horas en la plaza Bide Onera

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 27 años. Precisamente, el varón ha sido conducido esta tarde hasta el domicilio de la víctima para tomar parte en la reconstrucción de los hechos. 

La autopsia realizada al cadáver ha determinado que tuvo una muerte violenta

La policía vasca sigue con la investigación para esclarecer lo sucedido.

El consistorio baracaldés se personará como acusación

Tras conocer los hechos, el Ayuntamiento ha convocado la Mesa Antiagresiones que ha activado el protocolo de respuesta pública que incluye la convocatoria de una concentración y la instalación de un crespón negro en el balcón del Ayuntamiento, así como un punto lila en señal de repulsa.

Además, el Ayuntamiento se presentará como acusación popular y ha trasladado su apoyo a la familia, amigos y allegados de la víctima, y ha puesto a su disposición los servicios que presta el Ayuntamiento, según ha informado el Consistorio.

Por su parte, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha aprobado una declaración institucional en la que condena "rotundamente" el "asesinato machista" y muestra todo su apoyo a la familia de la mujer asesinada.

Emakunde se ha unido a la condena y ha animado a la ciudadanía a que muestre su repulsa este martes. 

Barakaldo Bizkaia Ertzaintza Sociedad

