Autopsiaren arabera, atzo Barakaldon hilda aurkitu zuten emakumea indarkeriaz hil zuten

27 urteko gizon bat atxilotu dute gertakariekin zerikusia duelakoan. Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du.

Ertzaintzaren agenteak, gertakariak izan ziren atarian. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Atzo Barakaldon aurkitutako gorpuaren autopsiaren arabera, 54 urteko emakumearen heriotza bortitza izan zen, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Ertzaintzak 27 urteko gizon bat atxilotu zuen atzo, gertakariekin zerikusia duelakoan.

Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du, zer gertatu zen argitzeko.

