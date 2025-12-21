Gizon bat atxilotu dute Barakaldon hilda agertu den emakumearen kasuarekin zerikusia duelakoan
Emakumea bere etxean hilda aurkitu dute senideek, "indarkeria zantzuekin". Ikerketak aurrera jarraitzen du, eta autopsiak zehaztuko ditu heriotzaren arrazoiak.
Gizon bat atxilotu dute gaur goizean Barakaldon hilda agertu den emakumearen kasuarekin zerikusia duelakoan, Ertzaintzak igandeko azken orduan jakitera eman duenez.
Ez da gizonaren daturik zabaldu, ezta emakumearekin zein harreman mota zuen ere.
Ertzaintzak gaur goizean abiatu du ikerketa Barakaldoko etxebizitza batean emakume baten gorpua aurkitu ondoren.
EITBk baieztatu ahal izan duenez, "giza hilketarekin bateragarriak diren indarkeria-zantzuak" zituen gorpuak.
11:30 aldera, emakumearen senideek Ertzaintzari deitu diote esanez konorterik gabe aurkitu dutela bere etxean, eta, antza, hilik zegoela.
Sestaoko ertzain-etxeko agenteak eta mediku bat bertaratu dira, eta hilda zegoela baieztatu besterik ezin izan dute egin.
Segizio judizial bat osatu eta ikerketa abiatu dute gertatutakoa argitzeko.
Ikerketak aurrera jarraitzen du, eta autopsiak zehaztuko ditu heriotzaren arrazoiak.
