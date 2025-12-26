ANIMALES VARADOS
Visitas sorpresa en las playas: animales marinos que terminan varados

Balea Zarauzko hondartzan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehorreratzeak euskal kostaldean: hondartzetan harrapatuta gelditzen diren itsas animaliak
Ballenas, delfines, focas... De cuando en cuando algún animal marino queda varado en nuestras playas. La asociación Sareus se encarga de gestionar estos casos: de coordinar las respuesta y pedir ayuda a distintos agentes, de conseguir información científica y, en caso de que el animal haya fallecido, de las necropsias. Denis Benito, miembro de la asociación, explica cómo se actúa ante estos fenómenos.

Animales Sociedad

