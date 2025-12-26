La playa de La Concha ha sido el escenario del esperado Kontxapuzón, donde 200 valientes se han lanzado al agua para combatir el frío y recaudar fondos en beneficio de la asociación Katxalin. Tras el parón del año pasado debido a la presencia de medusas, el evento solidario, organizado por el CD Fortuna, ha reunido a la comunidad en una muestra de apoyo y solidaridad en esta tradicional cita navideña.