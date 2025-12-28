Bomberos de Bizkaia advierten de los accidentes que conlleva el mal uso de la pirotecnia y ofrecen pautas para su empleo
El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Foral de Bizkaia ha advertido de que el mal uso de artefactos pirotécnicos, petardos, bengalas y fuegos artificiales conlleva riesgo de accidentes y ha trasladado una serie de recomendaciones para evitar incidentes en los próximos días festivos.
Según ha trasladado la Diputación Foral de Bizkaia, los bomberos han explicado que estos productos pirotécnicos "tienen riesgo en sí mismos, tanto por el tipo de sustancias que emplean como por su forma de utilización" y ha recordado que cada año se realizan "múltiples intervenciones relacionadas con la utilización inadecuada de estos elementos festivos, especialmente los días de Nochevieja y Año Nuevo".
Así, han recomendado leer atentamente las instrucciones y respetar las edades recomendadas para cada artificio, ya que las instrucciones proporcionan un resumen de consejos para garantizar un uso seguro.
"Es importante recordar que nunca se deben llevar petardos en el bolsillo, ya que el calor o el rozamiento pueden hacer que una mecha se encienda accidentalmente, lo que podría provocar lesiones graves", han explicado. Además, no se deben tirar petardos cerca de personas o animales, ya que pueden causar daños, especialmente en zonas sensibles como los ojos y los oídos.
Por otro lado, han pedido no introducir petardos en botellas, botes, huecos en la pared o hogueras, "ya que pueden convertirse en proyectiles peligrosos al explotar". Para encender un artificio pirotécnico, debe hacerse por el extremo de la mecha, y si no explota, se debe dar por perdido. En caso de no explotar, se debe esperar 15 minutos antes de manipularlo y, preferentemente, mojarlo con agua.
Es necesario evitar lanzar petardos en lugares peligrosos, como espacios cerrados, zonas boscosas, aglomeraciones o cerca de materiales inflamables. Si se detecta cualquier conato de incendio, la recomendación es llamar inmediatamente al 112.
Además, se aconseja evitar tener ropa tendida y, si disponen de un tendedero con cubierta plástica, mantenerlo plegado. Asimismo, se insta a cerrar puertas y ventanas para garantizar la seguridad de todas las personas.
