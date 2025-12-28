Un accidente de tráfico en Ribera Alta destapa varios robos con fuerza y acaba con la detención de cuatro personas

Un accidente de tráfico ocurrido el pasado viernes en Ribera Alta (Álava) ha servido para esclarecer varios robos violentos en Cantabria y ha finalizado con la detención de cuatro de los seis supuestos ladrones por parte de la Ertzaintza.

Según informa este domingo el Departamento de Seguridad en una nota, los hechos ocurrieron a las 07:24 horas del viernes en la autopista AP-68 a la altura de la citada localidad alavesa, cuando un turismo sufrió un accidente y sus dos ocupantes huyeron a pie abandonando el vehículo en mitad de la calzada en dirección al concejo de Hereña.

Los agentes personados en el lugar comprobaron que el coche accidentado tenía signos de fuerza en el sistema de arranque y que en su interior había varios teléfonos móviles nuevos sin desprecintar. Posteriormente, se constató que el vehículo había sido sustraído la víspera en Cantabria.

Poco después, los ertzainas que se dirigieron a Hereña avistaron un automóvil con seis personas en su interior, que circulaba a gran velocidad y que previamente había recogido a los dos implicados en el accidente. Una vez interceptado el vehículo, los ocupantes bajaron del coche e intentaron huir, a la vez que arrojaban una caja registradora entre unos matorrales.

Cuatro personas, dos hombre y dos mujeres de entre 30 y 61 años de edad, fueron detenidos acusados de robo, mientras los otros dos lograron huir. Los arrestados fueron conducidos a comisaría a la espera de su declaración ante el juez.

Con posterioridad, la Ertzaintza descubrió que los dos fugados habían tenido un accidente de tráfico en un tercer vehículo, que a su vez abandonaron. La Policía vasca mantiene la búsqueda de ambos implicados.