ÁLAVA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un accidente de tráfico en Ribera Alta destapa varios robos con fuerza y acaba con la detención de cuatro personas

Dos hombres y dos mujeres fueron arrestados el pasado viernes tras sufrir un accidente con un coche robado e intentar deshacerse de una caja registradora sustraída. Otras dos personas se dieron a la fuga, y sufrieron otro siniestro. La Ertzaintza mantiene la búsqueda de ambos.
Euskaraz irakurri: Lau pertsona atxilotu dituzte Erriberagoitian, hainbat lapurreta egin eta trafiko istripua izan ostean
author image

EITB

Última actualización

Un accidente de tráfico ocurrido el pasado viernes en Ribera Alta (Álava) ha servido para esclarecer varios robos violentos en Cantabria y ha finalizado con la detención de cuatro de los seis supuestos ladrones por parte de la Ertzaintza. 

Según informa este domingo el Departamento de Seguridad en una nota, los hechos ocurrieron a las 07:24 horas del viernes en la autopista AP-68 a la altura de la citada localidad alavesa, cuando un turismo sufrió un accidente y sus dos ocupantes huyeron a pie abandonando el vehículo en mitad de la calzada en dirección al concejo de Hereña.

Los agentes personados en el lugar comprobaron que el coche accidentado tenía signos de fuerza en el sistema de arranque y que en su interior había varios teléfonos móviles nuevos sin desprecintar. Posteriormente, se constató que el vehículo había sido sustraído la víspera en Cantabria.

Poco después, los ertzainas que se dirigieron a Hereña avistaron un automóvil con seis personas en su interior, que circulaba a gran velocidad y que previamente había recogido a los dos implicados en el accidente. Una vez interceptado el vehículo, los ocupantes bajaron del coche e intentaron huir, a la vez que arrojaban una caja registradora entre unos matorrales.

Cuatro personas, dos hombre y dos mujeres de entre 30 y 61 años de edad, fueron detenidos acusados de robo, mientras los otros dos lograron huir. Los arrestados fueron conducidos a comisaría a la espera de su declaración ante el juez.

Con posterioridad, la Ertzaintza descubrió que los dos fugados habían tenido un accidente de tráfico en un tercer vehículo, que a su vez abandonaron. La Policía vasca mantiene la búsqueda de ambos implicados.

Ertzaintza Robos Araba-Álava Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Elgoibar celebra la primera feria sin animales tras la reinstauración de la prohibición por dermatosis nodular

La dermatosis nodular sigue generando preocupación en el sector primario. No se ha detectado ningún caso por el momento en Euskal Herria, pero debido al aumento de casos en Francia se ha vuelto a prohibir la presencia de animales en las ferias, como medida de prevención. La primera en cumplir con esta medida ha sido la Feria de Nochevieja en Elgoibar.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Idurre Eskisabel: "El euskera seguirá en situación de emergencia lingüística si no se hace nada, pero tiene solución"

Pese a la emergencia lingüística que atraviesa actualmente el euskera, la secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, subraya que la situación tiene solución si se actúa. Destaca que el apego social al euskera es un factor clave, pero insiste en que, aunque el compromiso individual es imprescindible, no basta por sí solo y que son necesarias respuestas estructurales y políticas públicas sólidas.

Cargar más
Publicidad
X