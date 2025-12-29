El Consejo de Estudiantes de la Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU) ha reclamado, de cara a la elaboración de los nuevos estatutos de la EHU, más derechos estudiantiles y "garantías reales" para la conciliación y el derecho a estudiar en euskera. Además, ha defendido reforzar el peso de los estudiantes en el claustro de la universidad.

El órgano estudiantil ha elaborado un informe elaborado tras un proceso propio de debate y trabajo que busca trasladar una valoración "constructiva, reivindicativa y representativa" de las necesidades e intereses del estudiantado, y se centra en cuestiones que impactan directamente en el día a día de este colectivo. Para ello, han recogido observaciones y propuestas de mejora al borrador de los nuevos Estatutos de la EHU, en el marco del proceso de adaptación estatutaria derivado de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023.

En concreto, propone una reforma estatutaria más garantista en tres planos: conciliación y cuidados con efectos prácticos, derechos lingüísticos que permitan estudiar realmente en euskera durante toda la carrera, y participación con capacidad efectiva de influencia en los órganos de decisión.



Algunas de las propuestas concretas son la de incorporar el derecho a la desconexión digital y garantizar el acceso a la orientación psicopedagógica y el cuidado de la salud mental y emocional. Además, según ha recordado, hoy en día, la regulación vigente solo contempla de forma expresa el ingreso hospitalario como supuesto para modificar fechas de evaluación.

Pues bien, en este informe propone mantener ese derecho en los nuevos Estatutos y ampliarlo a otros supuestos igualmente acreditables, como el embarazo, la lactancia o el ingreso ambulatorio. Plantea que, cuando exista una causa acreditada, el estudiantado pueda modificar la matrícula para adaptarla a una situación sobrevenida y, si esa adaptación no es posible, pueda anularla total o parcialmente sin quedar penalizado, siguiendo un "mecanismo claro y garanizado" sin depender solo de la buena voluntad o soluciones informales.

Garantías para estudiar en euskera



Por otra parte, el Consejo de Estudiantes ha señalado que el derecho a elegir una lengua de docencia es clave para una universidad "abierta e inclusiva" y, por ello, el Consejo insiste en que "no debe depender de coyunturas, grupos limitados o determinadas asignaturas que solo se imparten en una lengua y debe traducirse en posibilidades reales".

Para ello, proponen reforzar el derecho a estudiar en euskera. En el informe, piden que se garantice que a lo largo de toda la carrera el estudiantado pueda cursar su formación en euskera "de forma real y continuada, sin encontrarse con cuellos de botella en asignaturas concretas ni con itinerarios parciales que, en la práctica, obligan a cambiar de lengua".



Por otra parte, reclama una mayor mayor participación y representación estudiantil. En relación con la composición del Claustro (máximo órgano de representación de la comunidad universitaria), el Consejo analiza las alternativas de composición contempladas en el borrador y concluye que reforzar el peso del estudiantado "mejora de forma clara la representatividad". El informe destaca que, con la configuración actual, el estudiantado cuenta con un peso en torno al 22%, mientras que las propuestas analizadas permitirían acercarse a un 28%, "incrementando de forma significativa la capacidad de representación del colectivo mayoritario sin afectar de manera relevante a otros sectores".



El Consejo pone en valor que el borrador contemple una ponderación del 29 % para el voto del estudiantado en la elección del Rectorado (actualmente 22 %), por ser una cifra que permite que la participación estudiantil "no sea meramente formal, sino con capacidad real de influir".



El Consejo de Estudiantes ha afirmado que esta reforma es una oportunidad para que la EHU se dote de "una norma marco que refleje la realidad multicampus y garantice una participación efectiva de todos los colectivos universitarios, especialmente del estudiantado".