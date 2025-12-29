Fallece una mujer atropellada por un camión en la NA-134, en Azagra

Una mujer ha fallecido tras ser atropellada por un camión hacia las 11:38 horas de este lunes la altura del kilómetro 47 de la NA-134, en el término municipal de Azagra.

Se trata de una mujer de 59 años vecina de San Adrián, según informa la Guardia Civil, que se encarga de la investigación.

Especialistas de Tráfico se encuentran en el lugar de los hechos para determinar las causas de este nuevo accidente mortal en las carreteras navarras.