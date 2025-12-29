Trafiko-istripua
Emakume bat kamioi batek harrapatuta hil da NA-134 errepidean, Azagran

11:38an gertatu da istripua eta, hildakoa, 59 urtekoa, San Adriango bizilaguna zen. Guardia Zibilak bere gain hartu du istripuaren inguruko ikerketa.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Emakume bat hil da, kamioi batek harrapatuta, NA-134 errepideko 47. kilometroan, Azagran.

San Adriango 59 urteko emakume bat da. Guardia Zibilak ari istripua ikertzen. 

Trafikoko espezialistak gertakarien lekura joan dira, Nafarroako errepideetan izandako istripuaren arrazoiak zehazteko.

