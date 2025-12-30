Accidente en el Pirineo
Dada de alta la ordiziarra herida en el alud de Panticosa

La mujer que resultó herida este lunes tras ser arrollada por un alud en Panticosa (Huesca), en el que fallecieron tres personas, y que fue trasladada herida leve por hipotermia hasta el hospital San Jorge de Huesca ha sido dada de alta esta mañana, según ha informado el Gobierno de Aragón.
PANTICOSA (HUESCA), 29/12/2025.- Operativo de búsqueda y rescate de los tres esquiadores, dos hombres y una mujer, que han fallecido este lunes, y otra mujer ha resultado herida, tras ser arrollados por un alud cuando practicaban esquí de montaña en la ladera oeste del pico Tablato, en el zona del Balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca, junto a otros dos montañeros que resultaron ilesos. EFE/Javier Blasco
Rescate de los esquiadores, este lunes. EFE.
Euskaraz irakurri: Sendagiria jaso du Panticosako elur-jausian zauritutako emakume ordiziarrak
Agencias | EITB

Se trata de una mujer de 29 años y vecina de Ordizia, según ha informado la Guardia Civil.

En el alud, que se produjo en la ladera oeste del pico Tablato en la zona del balneario de Panticosa cuando practicaba esquí de montaña fallecieron dos hombres, un vecino de la comarca de la Hoya de Huesca de 55 años y un vecino de Irún de 48, y una mujer de 36 años, natural de Zaragoza.

Sus cuerpos fueron trasladados por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de la capital aragonesa.

Además resultaron ilesos un hombre de 60 años vecino de Ordizia y otro de 51, vecino de Zaragoza, según ha informado la Guardia Civil. 

