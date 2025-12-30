Sendagiria jaso du Panticosako elur-jausian zauritutako emakume ordiziarrak
Astelehen honetan Panticosan (Huesca) elur-jausi batek harrapatuta zauritu zen emakumeari alta eman diote gaur goizean, Aragoiko Gobernuak jakinarazi duenez. Hipotermiak jota eraman zuten Huescako San Jorge Ospitalera Ordiziako 29 urteko emakumea, Guardia Zibilak jakinarazi duenez.
Tablato mendiaren mendebaldeko hegalean, Panticosako bainuetxearen inguruan, mendiko eskia egiten ari zela izandako elur-jausian, hiru lagun hil ziren: bi gizonezko, 48 urteko Irungo gizon bat eta 55 urteko Huescako Hoya eskualdeko bizilagun bat, bai eta 36 urteko Zaragozako emakume bat ere.
Hileta-zerbitzuek Aragoiko hiriburuko Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman zituzten gorpuak.
Gainera, Ordiziako 60 urteko gizon bat eta Zaragozako 51 urteko bat onik atera ziren, Guardia Zibilak jakinarazi duenez.
Jordi Richard mendiko gidaria, Panticosatik: “Azpiko geruza labankor dago, ez dago trinko, eta kontuz ibili beharra dago”
Azken urteotako negurik hotzena eta elurtsuena izatean ari da Aragoiko Pirinioetan eta arriskutsua izan daiteke mendian ibiltzea. Jordi Richard mendiko gidariarekin hitz egin du ETBk, Panticosan gertatu den ezbeharraren ondotik. Gaur bertan, Punta Escarrara igotzen ari zirela buelta ematea erabaki dutela kontatu du. Adi ibiltzeko eskatu du, oraindik ere elur jausiak gerta daitezkeelako.
Elur-plaka bat hautsita gertatu da Panticosako elausoa
Fernando Beltran Blazquez Espainiako Gobernuak Aragoin duen ordezkariak azpimarratu du mendian sekula ez dagoela "zero" arriskurik. Hortaz, mendira atera baino lehen, eguraldi iragarpena kontsultatzea eta ondo prestatuta joatea gomendatu du.
Aragoiko presidentea: "Hiru mendizale aditu hil dira, zorte txarreko kolpe baten ondorioz"
Jorge Azcon Aragoiko Gobernuko presidenteak azaldu duenez, hiru biktimak oso jantziak ziren meteorologia eta mendi kontuetan, eta gaur Panticosako Tablato mendian gertatutakoa "zorte txarreko kolpea" izan da.
Euskal herritar bat eta bi aragoiar hil dira elur-jausi batek harrapatuta Panticosan
Hildakoetako bat Irungo 48 urteko gizonezko bat da. Gainera, Ordiziako emakume bat zauritu da, hipotermia arinarekin. Elur-jausia mendiko eskiatzaileen gune ezagun batean gertatu da.
