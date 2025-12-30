Pirinioetako istripua
Sendagiria jaso du Panticosako elur-jausian zauritutako emakume ordiziarrak

Astelehen honetan Panticosan (Huesca) elur-jausi batek harrapatuta zauritu zen emakumeari alta eman diote gaur goizean, Aragoiko Gobernuak jakinarazi duenez. Hipotermiak jota eraman zuten Huescako San Jorge Ospitalera. Istripu horretan bertan hiru pertsona hil ziren.

PANTICOSA (HUESCA), 29/12/2025.- Operativo de búsqueda y rescate de los tres esquiadores, dos hombres y una mujer, que han fallecido este lunes, y otra mujer ha resultado herida, tras ser arrollados por un alud cuando practicaban esquí de montaña en la ladera oeste del pico Tablato, en el zona del Balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca, junto a otros dos montañeros que resultaron ilesos. EFE/Javier Blasco
Eskiatzaileen erreskatea, astelehen honetan. EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Astelehen honetan Panticosan (Huesca) elur-jausi batek harrapatuta zauritu zen emakumeari alta eman diote gaur goizean, Aragoiko Gobernuak jakinarazi duenez. Hipotermiak jota eraman zuten Huescako San Jorge Ospitalera Ordiziako 29 urteko emakumea, Guardia Zibilak jakinarazi duenez.

Tablato mendiaren mendebaldeko hegalean, Panticosako bainuetxearen inguruan, mendiko eskia egiten ari zela izandako elur-jausian, hiru lagun hil ziren: bi gizonezko, 48 urteko Irungo gizon bat eta 55 urteko Huescako Hoya eskualdeko bizilagun bat, bai eta 36 urteko Zaragozako emakume bat ere.

Hileta-zerbitzuek Aragoiko hiriburuko Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman zituzten gorpuak.

Gainera, Ordiziako 60 urteko gizon bat eta Zaragozako 51 urteko bat onik atera ziren, Guardia Zibilak jakinarazi duenez. 

