La Ertzaintza inspecciona los grandes locales de ocio de cara a Nochevieja

Son 8 locales con un aforo superior a 700 personas. La inspección de los más pequeños es responsabilidad de los ayuntamientos. Entre otros aspectos, Seguridad revisa el cumplimiento del aforo, las vías de evacuación o la protección contra incendios.
Inspección de una discoteca por parte de la Ertzaintza. Foto: Departamento de Seguridad

Euskaraz irakurri: Ertzaintza diskoteka handiak ikuskatzen ari da, Urtezahar gauari begira
author image

Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha reforzado las inspecciones de discotecas y salas de ocio nocturno en las que se van a celebrar cotillones y fiestas de fin de año. El objetivo de este dispositivo, que comenzó este lunes, es garantizar la seguridad de las personas asistentes, así como el cumplimiento de la normativa vigente en materia de espectáculos públicos, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La Ertzaintza es responsable de llevar a cabo las inspecciones en las salas de más de 700 personas de aforo. Son 8 en toda la CAV: cuatro en Bizkaia, dos en Álava y otras dos en Gipuzkoa. La revisión de las salas más pequeñas corresponde a los Ayuntamientos.

En esta campaña de cara a Nochevieja se están comprobando las condiciones de seguridad del local y la adecuación de la actividad a la licencia concedida. Se comprueban las vías de evacuación, su adecuada señalización y el estado de los sistemas de protección contra incendios, así como la dotación sanitaria exigida.

También se controla si la configuración habitual del local es modificada especialmente para esta noche, si se usa pirotecnia, cómo se gestiona el guardarropa y otros aspectos que pueden alterar su actividad.

Además, la Ertzaintza acudirá a estos locales durante en Nochevieja para controlar los aforos, el acceso de menores, el horario y el desalojo.

